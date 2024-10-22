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▲一粒爆紅半年多，人氣沒有衰退跡象，日前跟粉絲相約明年球季見。（圖／一粒IG）

▲▼一粒被認為和《灌籃高手》中的女主角晴子相似。（圖／一粒IG、牛油果真的好吃微博）

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」女神一粒（趙宜莉），今年3月憑空靈、厭世外貌和仙氣，以及幫球員葉保弟跳應援舞竄紅，IG追蹤數2個月暴增300倍，日本媒體看好她成為下一個峮峮和林襄。一粒近日現身籃球場應援，休息時的模樣被拍下，粉絲驚覺激似經典日漫《灌籃高手》女主角晴子，照片吸引3.8萬人點讚。棒籃雙棲的一粒，昨（21）日在IG上傳數張參加台鋼獵鷹熱身賽的照片，其中一張她烏黑過胸長髮垂肩，空氣瀏海下露出一張精緻臉蛋，穿紅色兩截式中空隊服，白皙水蛇腰現形，加上一身牛奶色肌膚，美到自帶光芒，她轉頭瞬間被鏡頭捕捉，畫面相當唯美。一粒在配文寫下：「熱身賽的籃球粒。」粉絲直言：「好正又好有氣質，香！籃球粒也好仙！兩天都有報到，我是好粒寶」、「工作累了一天，一下班就看到美美的一粒！瞬間滿血復活，這比喝蠻牛還快速」、「教練我想打籃球了」、「仙女下凡！」還有人說：「妳若演灌籃高手真人版的晴子很可以！」認為她神似《灌籃高手》中的角色赤木晴子。一粒為Wing Stars本土成員，背號22號，有雙如漫畫女主角的雙眸，楚楚可憐卻很勾魂，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，長相神似「圍棋女神」黑嘉嘉，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「新啦啦隊女神」等封號，她幫外野手葉保弟應援的舞蹈堪稱有魔性，征服挑剔的球迷。外型亮眼的一粒並非空有美貌，沒有舞蹈底子的她除了自學跳舞，課業方面，同時取得輔仁大學織品系、法文系雙主修學位，還有著多益960分的優秀外語實力，曾經負責接待我國邦交國史瓦帝尼的總理、親王，兩人參訪T1職籃台鋼雄鷹主場時，更是由她擔任翻譯，而私下的一粒也熱愛繪畫、塗鴉，說是才貌兼備的女神一點也不為過。日本媒體已經察覺新颳起的一粒旋風，5月時特地以她為題撰文報導，提及台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」備受關注，其中一位台灣成員一粒，憑藉美貌在短時間內成為爆紅人物，並說PS女孩峮峮、小龍女林襄在東洋走紅，「一粒很有可能會延續這兩個人的風潮」，同時提到一粒替外野手葉保弟應援的舞蹈影片在網路上瘋傳，她的IG追蹤人數急劇增加。本名：趙宜莉綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子生日：1999年4月22日年紀：25歲身高：158公分體重：約41公斤學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食感情：單身最欣賞的球員：大谷翔平