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韓國上週揭露北韓將派遣1.2萬名特種部隊士兵支援俄羅斯作戰，據傳已有1500人已經抵達俄國濱海邊疆區領取裝備受訓。近來在俄烏戰爭最前線更發現了北韓國旗與俄羅斯國旗一同出現，顯示出北韓很可能已投入對烏克蘭作戰。韓國政府正考慮派遣情報小組前往烏克蘭，監視在前線支援俄羅斯的北韓部隊。根據韓聯社報導，社群平台Telegram一個親俄的軍事帳號，在21日時上傳了一張北韓、俄羅斯國旗並列的照片，並稱「北韓國旗高掛在最近獲得解放的烏東頓內茨克州波克羅夫斯克（Pokrovsk，舊稱紅軍村）一處礦山上」。該帳號還稱，「我們戰鬥員的行動給敵方造成嚴重混亂。」波克羅夫斯克是烏東地區目前的戰爭熱點，俄軍進行數個月的攻勢，想奪下烏克蘭在烏東的重要補給線據點。因此掛出北韓國旗是否為北韓實際參戰的證據，引發關注。韓國政府上週警告北韓決定派出1.2萬兵力進入俄國；在21日時，也正式向俄國政府提出外交抗議，要求北韓軍立即撤離俄國。韓聯社22日報導，有消息人士指出，韓國政府已經考慮派出軍事情報官到烏克蘭，協助對應北韓軍的威脅，監視支援俄羅斯的北韓特種部隊戰力，屆時可在烏克蘭分析北韓士兵的戰場戰術運用，或是在北韓士兵被俘虜時參與審訊。