我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼公司獲哈佛商業評論第4屆鼎革獎之智造升級轉型獎大型企業組首獎及ESG特別獎之殊榮，由中鋼公司總經理陳守道(右)代表公司，接受SAP全球副總裁及台灣總經理陳志惟(左)頒獎，以資鼓勵。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼公司獲哈佛商業評論第4屆鼎革獎之智造升級轉型獎大型企業組首獎及ESG特別獎之殊榮，圖為中鋼熱軋工場加熱爐數位智慧溫控系統開發成功之案例。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司於日前，獲哈佛商業評論第4屆鼎革獎之智造升級轉型獎大型企業組首獎及ESG特別獎之殊榮，由中鋼公司總經理陳守道代表公司，接受SAP全球副總裁及台灣總經理陳志惟頒獎，以資鼓勵，並期持續深化人工智慧(AI)之應用，以促進鋼鐵產業數位轉型。中鋼公司總經理陳守道表示，面對2050年碳中和艱鉅挑戰，以及人工智慧(AI)興起之浪潮，中鋼於去(112)年將產銷智能化委員會，改為數位轉型推動小組，在公司良好的資訊化、自動化、線上化之數位能力基礎上，分別在營運、生產及設備等3大領域大量導入人工智慧(AI)。陳守道說，中鋼推動數位轉型至今，不僅完成325個人工智慧(AI)專案，創造的年效益接近新台幣16億元，其中的熱軋工場加熱爐數位智慧溫控系統AI專案開發成功，於日前獲哈佛商業評論第4屆鼎革獎之智造升級轉型獎大型企業組首獎及ESG特別獎之雙項殊榮，展現出中鋼在人工智慧物聯網、巨量資料及減碳等領域的卓越表現。陳守道並說，中鋼為一貫化作業鋼廠，從上游煉鐵、煉鋼至下游的軋鋼產線共有15段不連續製程，生產冶煉的鋼種產品超過3000種，所以在建廠初期，即導入ERP系統，並不斷更新和擴充其功能，無論接單、生產、品管、倉儲或銷售出貨，均已完成資訊化及自動化系統之建置。中鋼為因應工業4.0浪潮，於2016年成立產銷智能化委員會，去年再改為數位轉型推動小組，透過跨部門合作成立資訊與數位化、智慧製造、商業模式優化、數位創新技術，以及教育訓練等，共五個分組，利用物聯網(IoT)、巨量資料(Big Data)、人工智慧(AI)等先進數位科技，以加速公司在營運、生產及設備等3大領域，並從煉鐵、煉鋼、軋鋼等製程大量導入AI，將原有自動化系統提升至智慧化層次。陳守道指出，中鋼成功開發熱軋工場加熱爐數位智慧溫控系統，將三大AI技術導入，應用於中鋼集團16座加熱爐，每年共可節省約1.45億百萬卡的燃耗，相當於每年減碳約3.1萬公噸，以及節省燃料成本約新台幣1.54億元，並以此AI專案參加哈佛商業評論第4屆數位轉型鼎革獎評選，獲得評審委員高度肯定，獲智造升級轉型獎首獎及ESG特別獎之雙項殊榮。陳守道並指出，展望未來，中鋼將持續深化數位科技應用，導入更多AI及物聯網技術，精確控制製程參數，實踐節能減碳目標，也計劃將數位智慧溫控技術推廣至集團內外，促進鋼鐵產業數位轉型升級，並朝實踐智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業之中鋼願景前進。