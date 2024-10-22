我是廣告 請繼續往下閱讀

證交所今（22）日於董事會上通過連加網路LINE Pay上市申請案，目前用戶數突破1250萬戶，已覆蓋台灣超過半數人口，公司資本額為新台幣6億元。LINE Pay主要業務涵蓋第三方支付服務、資料處理服務及電子資訊供應等領域。公司2023年稅前純益達6.13億元，每股盈餘8.09元，2024上半年稅前純益為5.03億元，每股盈餘為6.12元，展現公司在行動支付市場中穩定成長的營運能力。作為國內行動支付領導品牌，LINE Pay目前用戶數突破1250萬戶，等同每2個台灣人，就有1人是LINE Pay用戶。LINE Pay於全台支付據點超過55萬處，同時與金融機構的合作，包括與中國信託銀行合作發行LINE Pay信用卡，與台北富邦銀行、聯邦銀行及永豐銀行分別推出富邦J卡、聯邦賴點卡、永豐DAWAY卡，提供消費享LINE POINTS點數回饋，累計4張卡片發卡數量突破800萬張。面對行動支付市場的激烈競爭，LINE Pay將持續推動行動支付的普及性與便利性，提供更多元優惠的支付體驗，提升用戶黏著度並吸引新用戶，同時深化合作夥伴與金融機構的各項合作，並致力提供創新支付服務與推動金融科技產品發展，多面向發展持續擴大公司在支付產業的市佔率。