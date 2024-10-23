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▲中油公司舉辦高雄港洲際儲運所乙烯、丙烯冷凍儲槽吹浮工作完成儀式，為石化產業邁進新里程碑。(圖／中油公司提供)

▲中油公司舉辦高雄港洲際儲運所乙烯、丙烯冷凍儲槽吹浮工作完成儀式，為石化產業邁進新里程碑。(圖／中油公司提供)

台灣中油公司21日，在高雄港洲際貨櫃中心，舉辦高雄港洲際儲運所乙烯、丙烯冷凍儲槽吹浮工作完成儀式，為石化產業邁進新里程碑。台灣中油公司高雄港洲際儲運所乙烯、丙烯冷凍儲槽吹浮工作完成儀式，是由該公司副總經理許晉榮主持，有中油公司、中鼎工程公司與日商IHI株式會社人員與會。台灣中油公司副總經理許晉榮表示，中油公司斥資新台幣近千億元，積極推動高雄市小港區大林蒲洲際儲運所的建設，此專案是台灣石化產業現代化與增強國際競爭力的重要一環，而作為其中的核心設施，是委由中鼎工程公司與日商IHI株式會社共同承攬的兩座各3萬公秉的乙烯、丙烯冷凍儲槽，不僅具備象徵性意義，也代表了技術的革新。許晉榮說，中鼎工程公司協同日商IHI株式會社是繼8月29日順利完成乙烯儲槽吹浮昇頂後，接續於10月21日，進行丙烯儲槽吹浮(Air Lifting)昇頂，此技術性的突破，不僅提升了中油的儲運能力，也為台灣石化產業樹立了新的里程碑。許晉榮並說，此次儲槽昇頂工程，專案團隊運用先進的吹浮技術，以圓弧形槽頂及預力混凝土外牆所構成的封閉空間，通過向儲槽底部注入空氣形成壓力，利用內外氣壓差，將重達681噸(約相當於350輛S級賓士車重量)、直徑 53米的儲槽頂部，精確且穩定升至31.5米的高度。整個過程，歷時近12小時，運用智慧科技，對儲槽結構昇頂過程的數據變動進行全程監控，精密控制儲槽頂部的傾斜與旋轉，以避免與外牆碰撞，確保作業的順利完成。許晉榮指出，中鼎工程公司對施工過程環保與安全的高度重視，也讓此專案自啟動至今，累積了32萬安全工時，無重大工安事故發生，並獲中油評選為環保優良工地，為了落實安全管理，工地除透過智慧工安設備監控工人行為，防止危險或違規操作，自動推播至LINE，並將紀錄儲存於雲端，作為安全管理與輔導依據，且工地也配備了多重環境微型感測器，實時監測PM2.5、溫度、濕度與噪音等數據，當指標異常時，AI系統將自動發送警報，提醒管理人員採取應對措施，以確保作業的持續安全。此外，中鼎工程公司還設置了VR教育訓練及LMS人員定位系統，為工人提供高空作業的模擬訓練，並透過工安體感教室，強化工人的安全意識，讓每位工人能夠迅速應對突發事件。在環安衛管理措施方面，則導入了包含揚塵監控系統、水霧系統、智能洗車等，現場配備的揚塵監控系統，可透過CCTV監視工地環境，實時回傳至監控主機，由嵌入式邊緣運算裝置判斷揚塵狀況，並自動觸發灑水系統，還會通過LINE進行推播通知管理，而水霧系統則有效減少高溫危害，保障現場工作人員的安全，至於工地內的智能洗車系統，是為確保進出工地的車輛經過徹底沖洗，避免夾帶砂土，防止工地污染外擴，而土方暫存區也安裝了逸散源監控系統，以確保環境沒有遭受污染。