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▲元城建設H SPACE接待中心，是由知名建築師林友寒設計的清水模建築，（圖／元城建設提供）

▲元城建設H SPACE接待中心開箱彷如城市美術館，處處可見藝術元素。（圖／記者金武鳳攝，2024.10,22)

▲元城建設H SPACE接待中心二樓是生活展示區，打破樣品屋框架。（圖／記者 金武鳳攝，2024.10.22)

深耕大台中20年的品牌建商元城建設，今天舉行「H SPACE」接待中心開箱活動；這座由知名建築師林友寒設計的清水模建築，經元城建設與多方專業團隊聯手改造，已成為集結藝術展覽、美學教育及接待中心等多功能的城市美術館，不僅展現全新「多元創新 永續共好」品牌概念，更顛覆接待中心僅為賣房子的傳統印象。不僅如此，元城建設還與跨界文化創意教育平台「學學」強強聯手，為「H SPACE」空間注入新活力，並預告南屯區黎明路新案「元城生生」，將成為台中首個導入美學生活的精品住宅。「H SPACE」位於台中市南屯區五權西路二段，原為長江物產邀請旅德建築師林友寒打造的清水模建築，由於元城建設希望將其打造成一個突破傳統接待中心框架的空間，特別邀請夏利設計、藝術銀行、同心圓製作等強大團隊，在既有建築中創造出宛如城市美術館的全新場域。現場220坪空間規劃為美學講堂、生活空間展示區及美感體驗教室，並展出新銳藝術家作品，開箱活動當天更有「元城生生」已購客相中內部獨特氛圍，選擇在此拍攝婚紗、見證人生大事，展現空間的多元可能性。元城建設不僅是打造一座永續會館，更與「學學」美學教育平台合作，讓「H SPACE」成為孵育生活美學種子的根據地，期許能夠透過多元的課程，啟發大眾對生活美學的想像。自今年4月份起，學學已陸續邀請多位跨領域專家，在「H SPACE」的一樓講堂區和二樓生活空間展示區中開設講座與課程，獲得很好口碑。位於南屯區黎明路上的新案「元城生生」，是鎖定當代都市人對高品質居住環境的追求，為元城建設耗時多年整合的900坪土地開發案，不僅坐擁黎明商圈的便捷生活圈，更緊鄰大墩國中小、惠文高中等明星學區，同時採用符合綠建築銀級標準的設計，垂直綠化率高達97.46%，並導入智慧節能系統，展現對永續居住的重視，成為不少注重生活品質的自住客首選。此外，該社區將是台中首個與「學學」合作的社區，未來將持續在社區推動美學教育，結合優越地理位置、完善生活機能、頂級學區配套，以及生活美學等關鍵要素，均價站穩6字頭，顯示出購屋族對於市心區域高便捷度的追求。元城建設專案經理郝國舜表示，現在的購屋族買房不只選地點，更注重居家生活品質，期待住家周邊交通便利、擁有完善的生活機能，最好還能兼顧美學和環保。南屯核心因發展早，區內大型商場、小型攤商林立，又擁有便捷交通網絡的區位特性，確實吸引了大量自住客的關注，再加上個案的綠建築減碳設計，持續推動的生活美學概念與不定期舉辦的住戶公益活動等，在滿足居住需求之餘，更創造了一個能促進社區共好的生活環境，全面滿足了住戶對「家」的想像與期待。