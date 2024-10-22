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日前涉京華城案遭羈押的民眾黨主席柯文哲，獲准到醫院探視父親柯文哲，柯文哲胞妹柯美蘭疑似不滿前立委蔡壁如對外透露父親病情，在黨內群組要蔡壁如閉嘴，群組對話遭截圖外流；對此，政治評論員吳靜怡今（22）日受訪時表示，對話是發生在「黨代表群組」，如今該對話被截圖流出、炒作成新聞，搞不好都是為年底，民眾黨黨代表的選舉。吳靜怡表示，民眾黨接近年底，都有黨代表的選舉，柯美蘭的發聲也是在黨代表的群組裡面，然後被截圖出來，炒作成新聞；吳認為民眾黨內部轟轟烈烈的狀況，搞不好都是私利。吳靜怡批評，民眾黨的成立，應該是要為公民的利益而站出來，不應該為私人的利益在那邊鬥爭，非常難看。對於民眾黨內很多人在爭取柯家人的支持，因為等同於得到柯文哲支持一事，吳靜怡表示，「柯家人家天下」，所以獲得柯家人的支持，當然就等於柯文哲嫡系的支持，但目前可見，「柯家人應該是已經差不多衰敗了」；吳認為，如果還要繼續去消費柯家人，大可不必。