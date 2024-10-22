威力彩近期已經連續24頭獎槓龜，因此10月24日開獎的第113086期頭獎金額已經飆上5.8億。對此，命理專家清水孟國際塔羅「小孟老師」今（22）日搶先公布，身分證字號是「4種尾數」的人，將在24日當天迎來極強的偏財運，同時也公布中獎秘技。
威力彩飆5.8億！專家點名「4個身分證尾數」超旺
身分證尾數0：
0為圓圈也代表圓滿，0也為宇宙起點，因此有接通宇宙能量的數字，此數有偏財運，建議10月24日前將身份證置放在門口打開45度角的地方代表財位，能提升中獎機率。
身分證尾數5：
5為5路財神，因此尾數5為財神數字，建議身份證上有5這個數字的人，10月24日前後早晚都要各喝5口水，能提升自身財氣。
身份證尾數8：
尾數8，尾數八為中國人說的「發」，同時倒過來看也是無限大「∞」符號，代表有無限財運與財氣，建議10月24日前可以在包包或皮夾放上蝴蝶結，再將身份證置於皮夾或包包代表雙層無限大，能擴張財氣。
身份證尾數9：
尾數9為陽氣最大之數，因為9為最大單數，同時也是最吉利的數字，9也代表長長久久，財氣將會長長久久，建議10月24日前可以找9個小竹籤綁起來，再放入平常放身份證的地方，就能將財氣留在身邊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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身分證尾數0：
0為圓圈也代表圓滿，0也為宇宙起點，因此有接通宇宙能量的數字，此數有偏財運，建議10月24日前將身份證置放在門口打開45度角的地方代表財位，能提升中獎機率。
身分證尾數5：
5為5路財神，因此尾數5為財神數字，建議身份證上有5這個數字的人，10月24日前後早晚都要各喝5口水，能提升自身財氣。
身份證尾數8：
尾數8，尾數八為中國人說的「發」，同時倒過來看也是無限大「∞」符號，代表有無限財運與財氣，建議10月24日前可以在包包或皮夾放上蝴蝶結，再將身份證置於皮夾或包包代表雙層無限大，能擴張財氣。
身份證尾數9：
尾數9為陽氣最大之數，因為9為最大單數，同時也是最吉利的數字，9也代表長長久久，財氣將會長長久久，建議10月24日前可以找9個小竹籤綁起來，再放入平常放身份證的地方，就能將財氣留在身邊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。