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▲「日版林襄」辻莉莉莎空降學服祭。（圖／TSE）

「日版林襄」辻莉莉莎將出席12月27日的「TSE台灣寫真博覽會－學服祭」，將要在學服祭上「變身」成粉絲們最愛的模樣，消息傳來粉絲敲碗在TSE搜集日台林襄同框畫面，26歲的辻莉莉莎擁有傲人G罩杯和螞蟻腰，被粉絲視為真人版娜美，不少粉絲期待她和林襄同台，而博覽會上還有親密攝影會，更是不容錯過。辻莉莉莎熱愛嘗試不同造型裝扮，也曾以Coser身份出席動漫活動，日前她挑戰扮成《平凡職業造就世界最強》動畫中的女主角希雅，兔耳娘的造型立刻引發網友暴動，稱讚她非常適合這個可愛扮相。外型出眾的辻莉莉莎多才多藝，過去曾是一名小說家，中學時期創作的短篇小說曾榮獲縣內寫作比賽第一名。而童星出身的她也有不少拍廣告的經驗，但當時因為作息紊亂影響身體健康，加上學習芭蕾舞，又有控制體重的壓力，讓她腰圍始終保持在57公分，形成令人驚嘆的不科學比例。如今辻莉莉莎已從最美小說家蛻變成為巨乳纖腰的姐系女神，並且要在「TSE台灣寫真博覽會－學服祭」上與粉絲近距離接觸。會場內設有保健室、體育館、教室等不同場景可以免費拍，主辦單位更預告女星和女優們將身穿水手服、死庫水、性感老師裝輪番上陣，讓粉絲們期待辻莉莉莎會換上哪套造型出席，成為網路上熱門討論的話題。