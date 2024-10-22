（更新時間19：00）中職總冠軍台灣大賽統一7-ELEVEn獅與中信兄弟戰成1：1平手，今（22）日統一獅以主隊在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，獅隊羅昂與兄弟克迪上演洋投對決，目前2局打完，雙方還是維持0：0平手。

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首局上，羅昂用了15球投出三上三下。首局下，獅隊開路先鋒林佳緯安打上壘，但邱智呈、陳傑憲接連出局，重返先發打序的陳鏞基，未能製造出得分機會。

羅昂本季17場先發有10場優質先發，戰績6勝6敗、防禦率2.77，但對上中信兄弟有對戰上劣勢，本季對兄弟5場無勝投、苦吞4敗，其中有3場失5分以上，對戰防禦率高達5.52。

值得一提的是，本季羅昂對兄弟左打成績較差，被打擊率.323，其中岳政華、王威晨被打擊率4成以上，另外曾被張志豪敲過兩發全壘打，都是羅昂要提防對象。

克迪本季13場先發有8場為優質先發，戰績5勝3敗、防禦率2.76，不過對上統一獅有些微落差，不過最近一場克迪先發就是對上獅隊，當時主投6.2局失5分吞敗。此外，克迪對上獅隊左打被打擊率.313，林佳緯、林安可、蘇智傑等人對戰成績不錯，是克迪要注意對象。
 

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