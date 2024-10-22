MITSUI OUTLET PARK 林口二館將在明（23）日開放試營運，館內將有多達100種品牌專櫃現身，近年最夯的「POP MART 泡泡馬特」也包含在內。沒想到林口三井 Outlet 二館離試營運還有整整一天，現場就已經出現大量「阿嬤軍團」在排隊等待購買泡泡馬特的限定款玩偶，現場畫面也曝光了。
林口三井二期 MITSUI OUTLET PARK林口二館將在11月14日正式開幕，不過明（23）日將先提前展開「試營運」，內部一共有多達100家新專櫃即將與林口人相見歡。
沒想到距離試營運都還有整整一天的時間，今（22）日中午開始就有林口人在三井Outlet二館外看到了越排越長的人龍，忍不住驚呼「三井2館已經出現歷史第一波的排隊人潮」，後續更有Threads網友靠近一看，發現這些人群幾乎都是以中高齡的阿公阿嬤為主，只有零星的年輕人在列。
隨後就有內行人解釋，這些阿嬤軍團，應該瞄準了三井Outlet二館內的「POP MART」林口三井店，因為在試營運當天，林口三井店將會販售大量的限定商品，包含稀有的蜷川實花Molly以及穆夏黃道十二宮系列。
大量黃牛阿公阿嬤整整提前一天前往排隊的動力，不少網友也紛紛驚呼「還有一天欸，老人家都不用睡覺嗎」、「太多人了吧」、「他們都想買鄧家華嗎」、「泡泡瑪特魅力也太強」。
泡泡瑪特到底是什麼？中國版「庫柏力克熊」締造盲盒熱
事實上，「泡泡瑪特POP MART」是2010創立的潮牌玩具品牌，由創辦人王寧所創辦，在短短14年在全球闖出名號，主打販售盲盒玩偶、扭蛋，也常常與各種品牌、藝術家聯名合作，推出限定款的玩偶，概念與「庫柏力克熊」相當類似。
目前泡泡瑪特最受歡迎的玩偶系列包含小女孩Molly、Dimoo、Hirono以及長著獠牙的小精靈LABUBU，但因為「LABUBU」拉布布招牌的暴牙造型，近期被網友戲稱與爭議網紅「鄧佳華」撞臉，因此社群上也出現一波滅火潮。
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林口三井二期 MITSUI OUTLET PARK林口二館將在11月14日正式開幕，不過明（23）日將先提前展開「試營運」，內部一共有多達100家新專櫃即將與林口人相見歡。
沒想到距離試營運都還有整整一天的時間，今（22）日中午開始就有林口人在三井Outlet二館外看到了越排越長的人龍，忍不住驚呼「三井2館已經出現歷史第一波的排隊人潮」，後續更有Threads網友靠近一看，發現這些人群幾乎都是以中高齡的阿公阿嬤為主，只有零星的年輕人在列。
隨後就有內行人解釋，這些阿嬤軍團，應該瞄準了三井Outlet二館內的「POP MART」林口三井店，因為在試營運當天，林口三井店將會販售大量的限定商品，包含稀有的蜷川實花Molly以及穆夏黃道十二宮系列。
大量黃牛阿公阿嬤整整提前一天前往排隊的動力，不少網友也紛紛驚呼「還有一天欸，老人家都不用睡覺嗎」、「太多人了吧」、「他們都想買鄧家華嗎」、「泡泡瑪特魅力也太強」。
泡泡瑪特到底是什麼？中國版「庫柏力克熊」締造盲盒熱
事實上，「泡泡瑪特POP MART」是2010創立的潮牌玩具品牌，由創辦人王寧所創辦，在短短14年在全球闖出名號，主打販售盲盒玩偶、扭蛋，也常常與各種品牌、藝術家聯名合作，推出限定款的玩偶，概念與「庫柏力克熊」相當類似。
目前泡泡瑪特最受歡迎的玩偶系列包含小女孩Molly、Dimoo、Hirono以及長著獠牙的小精靈LABUBU，但因為「LABUBU」拉布布招牌的暴牙造型，近期被網友戲稱與爭議網紅「鄧佳華」撞臉，因此社群上也出現一波滅火潮。