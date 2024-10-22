第二屆牛耳文教基金會「益童趣教遊」公益愛心嘉年華，將於26日在台中國立自然科學博物館熱鬧登場。活動結合親子文教、草地野餐、在地美食、樂活市集、藝文表演、愛心義賣、遊戲互動等，豐富多元，不僅好玩又有趣，還有多達200多個獎項，總值逾25萬元的抽獎活動，歡迎相揪試手氣，歡度快樂周末，
「益童趣教遊」公益愛心嘉年華由牛耳文教基金會，以及晨悅健檢、守葳醫美、日盛教育基金會、伯克錸物業、艾力康生技等共同協辦，主軸是「益童文教」，選在以科學教育為主的國立自然科學博物館舉辦，以親子同樂的草地野餐、體驗闖關的方式呈現。
參與民眾除可欣賞一連串精彩節目、品嚐美食外，還能透過參加小活動領取物超所值紀念品，及參與獎項豐富的抽獎活動，摸彩獎品有iphone16、空氣清淨機、藍芽耳機/喇叭、氣炸鍋等實用熱門3C與家電產品，保證讓大家一路「獎」不停、滿載而歸。
活動分為四區域進行：主舞台區邀請公益大使郭子乾、實力派歌手黃靖倫、新生代偶像洪暐哲、流行歌手李唯楓、果凍姐姐(楊晨熙)、愛心大使方慈聲營養師共同參與。
闖關遊戲區設置多款遊樂設施與新奇好玩關卡。樂活市集區廣邀在地美食、小農及藝術文創類等40個攤位。互動體驗區有副舞台節目如親子繪本說故事、小丑魔術秀，並提供親子DIY手作與360度奇幻泡泡的全方位體驗。
牛耳文教基金會表示，基金會致力關懷弱勢群體及學齡孩童的學習發展，去年首屆舉辦益童趣教遊廣受好評，今年獲晨悅健檢再次號召多個協辦單位支持，再加上多位知名藝人及網紅共同參與公益，因而決定擴大舉辦，希望再次拋磚引玉，吸引更多民眾的支持和贊助，讓更多弱勢群體和孩童獲得更多關懷和資源，也讓民眾體會「平凡的幸福來自關懷與付出」。活動詳情歡迎參閱牛耳文教基金會網站：https://www.ncef.org.tw。
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參與民眾除可欣賞一連串精彩節目、品嚐美食外，還能透過參加小活動領取物超所值紀念品，及參與獎項豐富的抽獎活動，摸彩獎品有iphone16、空氣清淨機、藍芽耳機/喇叭、氣炸鍋等實用熱門3C與家電產品，保證讓大家一路「獎」不停、滿載而歸。
活動分為四區域進行：主舞台區邀請公益大使郭子乾、實力派歌手黃靖倫、新生代偶像洪暐哲、流行歌手李唯楓、果凍姐姐(楊晨熙)、愛心大使方慈聲營養師共同參與。
闖關遊戲區設置多款遊樂設施與新奇好玩關卡。樂活市集區廣邀在地美食、小農及藝術文創類等40個攤位。互動體驗區有副舞台節目如親子繪本說故事、小丑魔術秀，並提供親子DIY手作與360度奇幻泡泡的全方位體驗。
牛耳文教基金會表示，基金會致力關懷弱勢群體及學齡孩童的學習發展，去年首屆舉辦益童趣教遊廣受好評，今年獲晨悅健檢再次號召多個協辦單位支持，再加上多位知名藝人及網紅共同參與公益，因而決定擴大舉辦，希望再次拋磚引玉，吸引更多民眾的支持和贊助，讓更多弱勢群體和孩童獲得更多關懷和資源，也讓民眾體會「平凡的幸福來自關懷與付出」。活動詳情歡迎參閱牛耳文教基金會網站：https://www.ncef.org.tw。