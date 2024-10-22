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▲A1654 MagGo Qi2磁吸無線行動電源結合充電與手機支架，側邊還有智慧螢幕可讓使用者即時了解電力狀態。（圖／記者周淑萍攝）

▲B2557 3-in-1 MagGo Qi2 磁吸無線充電座為三合一設計，可同時替蘋果手機、手錶、耳機充電。（圖／記者周淑萍攝）

▲同步推出soundcore旗艦新款「Liberty 4 Pro真無線藍牙耳機」。（圖／記者周淑萍攝）

▲Liberty 4 Pro真無線藍牙耳機提供智慧觸控充電盒，不用透過手機，即可調整降噪程度。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iPhone 16系列9月開賣，讓手機市場掀起一股換機潮，同時也帶動了「Qi2」協議無線充電的買氣，知名充電品牌Anker搶攻iPhone新機熱潮，祭出兩款充電配件，包含三合一的磁吸充電座和磁吸無線行動電源，都採用新一代Qi 2.0充電模組，讓充電速度翻倍，同時加入智能溫度感測系統，減少燙手的困擾。同時也在今（22）日在台推出旗下耳機品牌soundcore旗艦新款「Liberty 4 Pro真無線藍牙耳機」，號稱該品牌最強的降噪耳機。ANKER搶攻iPhone新機熱潮，祭出兩款充電配件，第一款為「B2557 3-in-1 MagGo Qi2 磁吸無線充電座」售價3,290元，配備15W快速充電功能，採用新一代Qi 2.0充電模組，兼容MagSafe磁吸充電，可同時為iPhone、AirPods及Apple Watch充電，對於擁有多項蘋果設備的人來說，可以減少線材干擾，更加方便，再加上可折疊的設計，方便旅遊時隨身帶出門。行動電源其實多數的人都有，但快充加磁吸的設計真的會更方便，一來不用找電源線，同時一吸就充，Anker另一款新品為「A1654 MagGo Qi2磁吸無線行動電源」售價2,290元，結合充電與手機支架，同樣具備Qi2認證並支援27W的USB-C PD雙向快速充電功能，為iPhone全速充電；最大15W磁吸無線充電，充電速度則較7.5W充電器提高2倍。除此之外，加入智能溫度感測系統，號稱可確保在15W無線快充過程中保持合適溫度；側邊有智慧螢幕可讓使用者即時了解電力狀態。除了充電設備之外，ANKER旗下的耳機品牌soundcore推出系列旗艦新款「Liberty 4 Pro降噪真無線藍牙耳機」，針對音質、降噪、操作介面、充電四大功能全面提升。主打擁有錄音室等級Hi-Fi；雙耳搭載7感應器結合10段降噪調節；智慧觸控充電盒讓操作更加直覺，採用5C極速快充電池，充電5分鐘即可使用4小時，最長續航可達40小時，充電速度較上一代快2倍，售價4990元，即日起開賣。