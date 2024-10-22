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民眾黨主席柯文哲，因涉京華城案遭羈押禁見至今，日前遭週刊媒體揭露，柯文哲有許多民間企業捐款的「政治獻金」，都未依法申報；對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，柯文哲每次都以「民眾黨很小很窮」為由，進行募款，卻還要黨退他7000多萬？游質疑，「錢都跑哪了？」游淑慧指出，柯文哲的募集理由一致，都是「民眾黨很小很窮」，但許多以黨為名義的募款，最後似乎很多都沒有進黨庫。「如果黨很小很窮，為什麼還要黨退他7000多萬？」遊質疑，如果黨很小很窮，為什麼企業捐款一堆沒給黨？游淑慧強調，如果有人已坦承給錢，那就一定有人收錢，而錢也一定在某個地方，民眾黨對外的一貫說法都是「錢在哪，找到錢了嗎？」但在有人坦承有給錢的情況下，其他人也同樣好奇錢去哪了。游淑慧表示，現金申報後才會入公帳，變獻金且是查得到的，如果現金只收下未申報，很顯然是進了私庫，無影無蹤。