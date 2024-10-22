我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方志友登上紅毯時，曝光自己的復原狀況，更提到非常感謝李李仁贊助她輪椅。（圖／NOWnews攝影中心）

▲方志友貼出和Lulu的互動，相當可愛。（圖／翻攝自方志友IG）

第59屆金鐘獎本月19日落幕，許多藝人都在社群平台分享、合照、得獎感言和幕後花絮，讓粉絲看到典禮背後有趣的一面，方志友因為腳受傷坐輪椅，她PO出Lulu推她的照片，其中一張Lulu作勢要往前推，方志友笑說，「啊好險沒有競爭同一個獎，不然推我去撞牆。」Lulu以《此時此刻》入圍最具潛力新人獎，方志友則以《有生之年》入圍最佳女配角獎，雖然最後都「摃龜」，但她們在後台玩得不亦樂乎，方志友還貼出4格照片，有「姐妹頭」的她們開心合影，接著Lulu推著她的輪椅做出想衝刺的樣子，方志友則是笑到嘴巴都合不起來，她幽默寫下，「啊好險沒有競爭同一個獎，不然推我去撞牆。」還附上一個哭笑不得的表情貼。方志友在金鐘獎前因為不小心跌倒，導致腳板骨裂，沒辦法走紅毯她也感到很遺憾，當天的輪椅還是李李仁贊助的，最後最佳女配角由楊謹華拿下，老公楊銘威還虧她，「《有生之年》演員都有得，就妳沒有。」方志友回嗆，「我有金馬獎！」讓楊銘威被反將一軍。