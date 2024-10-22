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▲周子瑜將牛仔褲褲頭解開，大方露出紅色內褲頭。（圖／IG thinkaboutzu）

13歲就隻身赴韓發展的TWICE台籍成員周子瑜，日前終於熬出頭SOLO出道，讓許多粉絲感到十分驕傲，而今年已經25歲的子瑜，近期除了在事業上更上一層樓外，穿搭也越來越前衛，有網友發現子瑜昨（21）日因適逢出道9週年，而在社群上曬出了辣照，放送粉絲福利，不僅將牛仔褲褲頭解開，還大方露出紅色「內在美」，讓一票粉絲直呼暈船。近期在韓國演藝圈混得有聲有色的子瑜，最近在IG上寫下對粉絲的感言：「謝謝你們一直陪伴在我身邊給我力量，每次見到你們總帶著開心的笑容和我們一起分享每一瞬間，看見你們的表情我也感到很幸福，也讓我更有活力，與你們見面的每一刻都是美好的回憶，以後也繼續和我們一起創造更多的回憶。」而寵粉的子瑜也不吝嗇曬了一系列美照，放送粉絲福利，只見子瑜上半身穿著針織布料的貼身短版上衣，下半身則搭配了白色牛仔短褲，整個人十分時髦，子瑜更將招牌長髮放下，並在一旁綁上小辮子點綴，戴上超大圓圈耳環，造型相當吸睛。不過也有眼尖粉絲發現，子瑜將白色牛仔褲褲頭解開，大方露出紅色內褲，讓一票粉絲嗨喊：「寶貝，永遠愛妳」、「子瑜是美神啊！」