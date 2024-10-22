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美國總統大選倒數兩週，共和黨候選人川普（Donald Trump）積極造勢，努力展現自己身體健康，不受年齡影響的好狀況，甚至前往賓州匹茲堡（Pittsburgh）一家麥當勞，擔任一日廚師，親自炸薯條給選民享用，順便諷刺賀錦麗「工作經歷造假」，有政治評論家更稱這是最成功的政治噱頭之一。美國前總統、共和黨總統候選人川普上週末造訪費城郊區的一家麥當勞，親身體驗店員工作，學習炸薯條並負責在得來速窗口遞送餐點，由於這次川普擔任一日店員的門市並未對外營業，因此接待的顧客皆為川普的支持者，現場氣氛相當熱鬧。期間川普也穿上麥當勞的工作圍裙，熱情地與前來取餐的顧客握手互動，還表示「這些都算我帳上」，有顧客還在社群平台上分享，稱川普誤將六塊鷄塊餐塞成七塊，吸引不少網友戲稱「川普賄選」、「法院要來查一下嗎？」。另一方面這次造勢活動也吸引批評，有現職麥當勞員工表示，川普在操作過程中存在違反食安規範的行為，例如過量撒鹽並以「迷信」為由將鹽丟在肩後，認為這不符合餐飲業的衛生標準。此外，由於先前民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）也提及她年輕時曾在麥當勞打工的經歷，試圖拉近與民眾的距離，川普卻質疑對方工作經驗造假，賀錦麗的副總統候選人華茲（Tim Walz）對此就抨擊，川普根本只是在作秀、在「扮演」麥當勞員工，像他和范斯（JD Vance）這樣的資本家，只會害鄉村地區的工作機會持續外流，而他與賀錦麗都成長自中產階級家庭，賀錦麗也確實在麥當勞工作過，但她並沒有戴著紅領帶，站在那裡拍照，為了迎合選民，並展現對麥當勞員工的不尊重。政治評論家皮爾斯·摩根（Piers Morgan）對此舉則表示，這是他見過最成功的政治噱頭之一，因為麥當勞象徵著美國自由市場的夢想，與平民的日常生活息息相關。摩根認為，川普此舉旨在拉攏藍領選民，特別是賓州這類搖擺州的選票。