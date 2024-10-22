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美國電動車龍頭特斯拉近期又陷入一起官司，這次是因為使用人工智慧（AI）生成了與電影《銀翼殺手2049》相似場景畫面，指控特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在最近一次推廣特斯拉無人駕駛計程車Robotaxi的展示會上，展示由AI生成的效果與畫面，與電影極度場面相似，而此前愛爾康已經明確拒絕與特斯拉合作，此舉不僅違反了美國著作權法，更可能誤導外界認為愛爾康與特斯拉之間存在合作關係，從而構成虛假背書。根據《好萊塢報導者》、《路透社》、《IGN》報導，愛爾康娛樂（Alcon Entertainment）於本週在加州聯邦法院對特斯拉（Tesla）和華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）提起訴訟，指控兩家公司未經許可使用《銀翼殺手2049》相關影像，來宣傳特斯拉新推出的無人駕駛計程車。根據訴狀內容，華納兄弟探索曾代替特斯拉與愛爾康娛樂接洽，試圖獲得《銀翼殺手2049》影像的使用權，以便在特斯拉的無人計程車發表會上進行直播展示。然而，愛爾康娛樂已經明確拒絕了這一請求，認為這樣的合作可能會對其品牌形象產生不利影響。儘管如此，特斯拉仍在發表會上使用AI生成的相似影像，這使得愛爾康娛樂不得不採取法律行動，並控訴特斯拉在未經授權的情況下進行了侵權行為。愛爾康娛樂公司指出，他們不希望電影與馬斯克有任何關聯。文件提交之際，愛爾康正在製作即將上映的《銀翼殺手》系列衍生影集《銀翼殺手2099》（Blade Runner 2099），強調這次的侵權行為不僅可能對《銀翼殺手2049》品牌造成影響，還可能對該品牌即將推出的續作《銀翼殺手2099》帶來不利後果，包含在亞馬遜串流平台Prime獨家播映的合約，可能為此重新考慮與愛爾康娛樂的合作。馬斯克在該次產品發表會上，不僅提到自家AI駕駛的未來概念車、利用AI生成與電影畫面相似的示意圖，還提到了電影《銀翼殺手》作為新產品的概念啟發，「你們看到很多科幻電影的未來都是黑暗、凄暗的……那不是你們想要的未來。所以你知道的就像我喜歡《銀翼殺手》，但我不知道我是否想要這樣的未來。也許我們想要他穿的那件防塵衣，但不要陰暗的末日。」訴狀中進一步指出，由於馬斯克經常因其極具政治色彩且反覆無常的言行引發爭議，甚至有涉及仇恨言論的問題，這使得任何與特斯拉建立合作關係的品牌都需要謹慎行事，尤其擔心將《銀翼殺手2049》與特斯拉、尤其是馬斯克的個人形象聯繫在一起，會對其品牌造成長期的負面影響。這起訴訟中，愛爾康娛樂並未明確提出具體的損害賠償金額，但強調《銀翼殺手2049》品牌的發展投入了大量資金，侵權行為的財務規模十分龐大。除了賠償要求，愛爾康娛樂還呼籲法院立即頒布禁令，禁止特斯拉繼續使用與《銀翼殺手2049》相關的視覺效果進行宣傳。華納兄弟探索作為《銀翼殺手2049》的發行商，也被列為此次訴訟的共同被告，因為華納兄弟提供了Robotaxi產品發表的場地。愛爾康娛樂指出，華納兄弟探索僅擁有有限的剪輯許可權，這並不包括將影像用於特斯拉的商業活動中。愛爾康娛樂在聲明中強調，這次侵權事件暴露出特斯拉及華納兄弟探索未經授權擅自使用知識產權的嚴重問題。