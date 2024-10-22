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北韓向俄羅斯派遣精銳部隊的相關證據與指控近期浮上檯面，不僅烏克蘭總統澤倫斯基親口證實，韓國情報機構也公開了俄國登陸艦運送北韓士兵的衛星影像。針對這些指控，北韓最高領導人金正恩的妹妹、朝鮮勞動黨副部長金與正透過北韓官媒發表談話，措辭激烈地回應南韓與烏克蘭，稱其挑釁行為將帶來無法挽回的後果。北韓最高領導人金正恩的妹妹、勞動黨中央委員會副部長金與正近期炮火連連，根據北韓官媒《朝中社》報導，她在最近一次談話中嚴詞批評韓國與烏克蘭，還稱這兩個國家是「美國底下豢養的野狗」，並形容他們為精神失常、胡言亂語的瘋子。她強調，韓國與烏克蘭挑釁擁有核武的北韓，只會為他們自己帶來毀滅性的後果，「軍事挑釁一個擁有核武的國家（北韓）將招致可怕的後果，是全世界大小國家的專家都無法想像的後果」，同時指控韓國軍方的行為是「極惡無道的軍事挑釁」，並警告首爾當局將面臨致命的後果。這是作為近期北韓多次指控韓國傳單氣球、無人機侵擾北韓領空的進一步回應，金與正稱對韓國無人機的調查正在進行，未來的報復措施仍然未知，但這些挑釁行為只會加速韓國的滅亡危機，還稱派發這些「政治煽動氣球」的行徑如同引火自焚。