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美股周二（22）開低，上周的強勁漲勢短暫告一段落，隨著聯準會（Fed）官員言論暗示，他們傾向於減緩降息步伐，促使美債殖利率一度升破4.2%，而主要指數也受到美國公債殖利率攀升的影響開低，若今收低則將是美股一個月來首次連續兩日走跌截至截稿前，道瓊工業指數早盤跌0.4%、下跌超過130點；標普500指數跌0.3%、那斯達克指數跌0.06%；費城半導體指數跌0.8%；台積電ADR挫低逾1%；輝達小跌0.1%。在原油市場方面，油價表現強勁。紐約原油期貨現時每桶報70.67美元，上漲0.63美元或0.9%；倫敦布倫特原油報74.8美元，上升0.51美元或0.69%，反映出市場對能源需求的增長預期。由於聯準會官員的最新言論暗示，他們傾向放緩降息步伐，因此市場對未來降息的預期減弱，美選結果的不確定性也影響了市場，尤其是川普再次當選的可能性使投資者擔心，若其減稅及貿易政策推行，可能會導致更高的利率環境。不過銀策略師薩勃拉曼尼亞（Savita Subramanian）在最新報告中提出，從歷史數據來看白宮最終由誰入主與市場走勢的關係不大，利潤增長才是股市上漲的真正推動力，因此認為投資者應將重點放在企業利潤增長上。