衛福部疾病管制署今（22）日表示，113年度公費流感及新冠疫苗已於10月1日起分階段開打，11月1日將開放第二階段接種對象施打，今(113)年度將持續與全聯福利中心及各縣市衛生局合作，於全聯及大潤發指定門市設置接種站，方便民眾就近施打疫苗，民眾可依設站門市公告之接種時間前往施打。
疾管署統計，「左流右新」開打3週，截至10月21日止，公費流感疫苗接種數約266.3萬人次，雖較去年同期(289.7萬)少8%，但颱風假導致的接種數同期落差已由上週10%再縮小至8%，上週流感疫苗接種數95.4萬也與前一週97.9萬相近，國光疫苗變色事件未明顯影響全國整體打氣；新冠疫苗持續高於去年，已累計接種數58.2萬人次，為去年同期(25.9萬)2.3倍，顯示今年民眾接種新冠疫苗意願明顯提高。
疾管署說明，11月1日將開放第二階段對象接種：公費流感疫苗開放至50歲以上、公費新冠疫苗則開放全民(年滿6個月以上)接種，為方便民眾，疾管署與全聯及地方衛生局合作，全聯74門市及大潤發2門市(台北內湖、高雄鳳山)將加入「左流右新」接種站設置，並提供前100名接種民眾健康禮(礦泉水及季節水果1份，依現場提供為準)，鼓勵民眾踴躍接種。按時接種疫苗為預防新冠肺炎及流感最有效的方法之一，民眾可參考附件之設站門市列表安排時間前往，同時施打兩劑疫苗獲得兩種保護力。
疾管署提醒，東北季風來襲，氣溫變化差異明顯，流感及新冠等呼吸道傳染病疫情恐提前升溫，呼籲符合第一階段資格之民眾，包括65歲以上長者、幼童及高風險族群等11類對象把握時機，踴躍接種流感及新冠疫苗。另陪同第一階段對象接種之民眾，倘陪同者為第二階段對象，亦可於當下同時接種新冠疫苗，及早獲得對抗主流病毒株之免疫保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。
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疾管署說明，11月1日將開放第二階段對象接種：公費流感疫苗開放至50歲以上、公費新冠疫苗則開放全民(年滿6個月以上)接種，為方便民眾，疾管署與全聯及地方衛生局合作，全聯74門市及大潤發2門市(台北內湖、高雄鳳山)將加入「左流右新」接種站設置，並提供前100名接種民眾健康禮(礦泉水及季節水果1份，依現場提供為準)，鼓勵民眾踴躍接種。按時接種疫苗為預防新冠肺炎及流感最有效的方法之一，民眾可參考附件之設站門市列表安排時間前往，同時施打兩劑疫苗獲得兩種保護力。
疾管署提醒，東北季風來襲，氣溫變化差異明顯，流感及新冠等呼吸道傳染病疫情恐提前升溫，呼籲符合第一階段資格之民眾，包括65歲以上長者、幼童及高風險族群等11類對象把握時機，踴躍接種流感及新冠疫苗。另陪同第一階段對象接種之民眾，倘陪同者為第二階段對象，亦可於當下同時接種新冠疫苗，及早獲得對抗主流病毒株之免疫保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。