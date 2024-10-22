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民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭收押禁見，而柯文哲的貼身帳房「橘子」許芷瑜奉命滯日至今，檢方今（22）日將許芷瑜列為洗錢被告追緝；對此，民進黨北市議員簡舒培表示，「小沈1500」記錄時間正是橘子擔任公務員的時期，若這筆帳真是橘子知情、登記的，將構成「違背職務收賄罪」。簡舒培今（22）日在「前進新台灣」節目中表示，2022年11月1號，橘子就是在「台北市政府機要」，如果京華城案的錢，是沈慶京交給橘子的，那橘子就是違背職務收賄罪的共同正犯，簡直言，橘子跑不掉。簡舒培指出，不管錢後來是否交給柯文哲，只要橘子去收取、或如果柯文哲USB帳本中的「小沈1500」是她作帳的，她就是違背職務收賄罪。簡舒培表示，除非橘子說之前的檔案不是她打的，她拿到的時候就是這個樣子了，這樣說不定還有機會。