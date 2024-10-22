Nanaq才剛認愛就被分手！刺青男友遭起底　一票網友嘆：極簡愛情

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▲NanaQ先前曾曬出不少和男友的甜蜜日常。（圖／NanaQ1111）

▲網友在Dcard上護航NanaQ，認為男方的作法非常不當。（圖／Dcard）

因提倡「極簡生活」而備受關注的YouTuber「NanaQ」，過去總因為太做自己，而遭到網友抨擊，不過她卻從未受到外界影響，專注於自我本身，而她日前在社群上高調認愛素人刺青男友Henry，受到許多粉絲祝福，沒想到昨（21）日NanaQ就官宣分手，讓一票人傻眼，而這名前男友後續也在Threads上發聲，坦言自己早有分開的念頭，慘被大批粉絲罵翻：「極簡愛情。」回顧NanaQ整段「速食愛情」，她日前才公開交了男友，更大方曝光與對方的甜蜜日常，像是對方為她準備便當，或是和她說了甜言蜜語等等，羨煞不少粉絲，沒想到對外宣布戀情才過沒幾天，NanaQ便再度於社群發聲，表示兩人已經分開：「才剛被恭喜，就馬上被分手，好難過。」引發軒然大波。後續男友Henry在Threads上發文，坦言早在和NanaQ公開認愛前幾天，他就已經起了分手的想法：「在交往新聞出來前幾天，就已經有想分手的念頭。」更表示自己有繼續嘗試磨合的想法，只是天不從人願：「在前幾天的相處中我覺得我們真的還是不適合。」最後Henry也祝福，「在這邊我也祝福她能夠遇見更珍惜她的人。」沒想到Henry的發聲讓大批網友表示不理解，甚至一名網友還在Dcard上表態，認為NanaQ不必這麼難過，認為Henry非常不值：「看到了他在Threads的貼文，原來他早就知道女方什麼時候打算公開，而且也早想跟她分手了，但卻不提，直到公開後秒分手，還出來發文，說自己感覺跟女方不適合所以提分手，然後告訴大家自己帳號已公開，可以去追蹤。」後續更寫了不少攻擊性較強的言論，認為男方的作法非常不當。對此也有不少女網友表示認同：「真的是極簡愛情」、「說沒安全感叫她公開的，結果一公開就分手，現在才發文說其實公開前就想分手了」、「一看到他發文，想說為什麼大家都說他很成熟很棒什麼的，他怎麼不早點分手，人家公開才分手。」