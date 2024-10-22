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韓國女子天團BLACKPINK成員Rosé，近日與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的新曲〈Apt.〉上線，引發全球歌迷熱烈迴響，帶動韓國娛樂公司YG Plus股價狂飆，短短2天（21、22日）暴漲超過5成。BLACKPINK成員們各自單飛後，個人聲勢依舊不減，繼Lisa、Jennie陸續推出個人新單曲後，成員Rosé也跟進，與Bruno Mars展開夢幻聯動。合作單曲〈Apt.〉MV發布後，後短短4天已累積超過8700萬觀看，同時也迅速登上音訊串流平台Spotify和iTunes全球歌曲榜高位。YG Plus股價受到激勵，21日噴漲近30％，今日漲勢持續，勁揚29.89%，短短2天的時間，暴漲超過5成。〈Apt.〉結合韓國年輕人盛行的「Apartment Game」喝酒遊戲，以韓文「아파트」（意指公寓）為出發點，配上輕快洗腦旋律與歌詞，引發全球轟動。