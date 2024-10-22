我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭收押禁見至今，北檢今（22）日聲請延押威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，外界對於是否延押柯文哲成焦點；對此，國民黨立委王鴻薇認為，應曉薇遭延押、柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜被列為被告等2指標，讓柯文哲的情況很不樂觀。王鴻薇今（22）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，柯文哲的案情並不是到了收尾，而是階段性的「延押」，針對柯文哲是否被延押，王認為，第一個指標，就是應曉薇議員，如果檢察官決定要繼續押應曉薇的話，代表京華城案子還沒有解決，或是他們還沒有釐清案情，那麼柯文哲可能會繼續被延押。王鴻薇指出，第二個指標，就是已經被列為被告的橘子，因為橘子滯留在日本沒有回來，檢察官可以用重要的被告人還在國外，怕柯文哲出去有串證或逃亡之嫌等理由繼續延押柯文哲。王鴻薇指出表示，柯文哲的案情不論在京華城案，或是政治獻金金流等，看起來都很不樂觀，因為檢察官辦案都是朝對柯文哲最不利的方向去走，所以柯文哲可能繼續被延押。