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民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭收押禁見至今，北檢今（22）日聲請延押威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，對於是否延押柯文哲成外界焦點；對此，國民黨立委王鴻薇表示，柯文哲有被延押、被起訴的可能。王鴻薇今（22）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，柯文哲的案情不論在京華城案，或是政治獻金金流等，檢察官心證已成，看起來都很不樂觀，因為檢察官辦案都是朝對柯文哲最不利的方向去走，所以柯文哲可能繼續被延押。王鴻薇分析，按照檢察官一波又一波的操作，將訊息釋放出來，准許《鏡週刊》每個禮拜爆料，給民眾一些新的發展，「我覺得我們基本上一直是尊重司法辦案」，原本是證據到哪，辦案到哪，現在卻是爆料到哪，政論節目就評論到哪；王認為，柯文哲「一定會被起訴」。王鴻薇舉例，比如週刊爆料柯文哲有冷錢包，只是還沒有破解，因為還沒找到金鑰一事，如果有關注綠營的政論節目，會發現他們已經開始找一些像是專家的人，向大眾解析什麼叫做冷錢包，跟金鑰、金流、洗錢又有什麼關係了。王鴻薇接續舉例，柯文哲案扯到很多人，不管是媒體界大亨或者是謝國樑、邱珮琳等，「某個程度，都是有一些伏筆」。王表示，如果今天去深入這些案情，會發現謝國樑在案情中不是實際的參與人，邱佩琳或許也是如此，但一定要一起報導這些人，才會看起來很有料，甚至報導中不只出現民眾黨，有些親國民黨或國民黨的公職人員也會出見。王鴻薇認為，到現在為止，柯文哲案情其實是膠著且不利的。