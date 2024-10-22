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▲22米大南瓜矗立凹子底公園今（22）日試燈，10/25晚上七點起每天半小時帶來精彩大南瓜光雕秀。（圖／高市府教育局提供）

▲高雄萬聖節於10月25日開始有光雕秀，26日晚上有萬聖節表演大遊行。（圖／高市府教育局提供）

▲高雄萬聖節於10月25日開始有光雕秀，26日晚上有萬聖節表演大遊行。（圖／高市府教育局提供）

高雄市長陳其邁今（22）日與水果奶奶趙自強、小公視角色「皮擦」以及變裝的小朋友們共同宣傳10/25週五開始的高雄萬聖節，邀請大小朋友到高雄「你搞怪，一起嗨！」陳其邁表示，這次萬聖節最大的特色，是比小鴨還大，高達22公尺高的巨型南瓜，今（22）日充氣點燈，25日週五開始有光雕秀。陳其邁指出，26日週六晚上6點出發的萬聖節表演大遊行，有五大隊的精彩內容，包含小公視、紅鼻子馬戲團及澳洲的Curious Legends 劇團，由高雄孩子組成的小鬼隊及閃亮隊，還有市民朋友最熟悉的高雄熊、蜜柑站長也將參與其中。歡迎市民朋友一起來凹子底森林公園，扮裝來領取免費小物，看全台最大南瓜。水果奶奶說，很開心和小公視一起來到高雄，和市府團隊一起舉辦2024高雄萬聖節x小公視，小公視這次也全員出動，包括水果奶奶、妖果小學的庫倫、嘎嘎、還有口袋小子皮擦一起參與萬聖節遊行，也特別和高雄出南方劇團和四維花式溜冰隊，以及艾瑞絲藝文工作室小舞者們共50名演出者聯合華麗演出。現場還有變裝為唐僧的角色，讓陳其邁建議法號為「淨零」，呼應高雄淨零轉型施政方向，而唐僧「噹噹噹」的碎念形象，也是網友們經常用來比擬陳其邁「緊緊緊」的網路梗，兩人同台，讓現場傳出不少笑聲。高市府教育局也補充，25日起每天晚上7點開始，每半小時都會有大南瓜燈光秀。26日活動當天下午四點，會開始發放紀念品小南瓜充氣棒，只要有裝扮造型，到凹子底公園現場就能領取獲得，送完為止。教育局呼籲大小朋友，請大家這週末搭乘大眾運輸，一起來觀看表演，大南瓜、你搞怪、一起嗨！