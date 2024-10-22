麥當勞近期與日本人氣動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）合作，並在開賣前搶先寄給大量網紅、KOL全套卡包與精緻手提箱集卡冊做開箱，也有許多大咖如Joeman、孫生、酷炫等人都沒有收到。對此，Youtuber長青樹蔡阿嘎也一度以為自己沒有拿到，直到今天才發覺又是「AB事件」在搞事。
網紅長青樹沒拿到獵人公關品！蔡阿嘎等到真相
麥當勞聯名日本動漫神作《HUNTER×HUNTER獵人》，將在10月23日至11月12日（或售完為止），推出角色卡盲包，一共有經典角色24款＋1隱藏版共25張卡片，只要民眾前往麥當勞門市或用得來速購買任何食物（不含醬包及其他非單獨銷售產品），加價89元即可買到「《獵人》角色盲卡包」。
而在活動開始之前，就已經有大大小小的網紅在IG、Threads上進行開箱，不過開始有部分超有名的網紅如：Joeman九妹、孫生、酷炫等，都表示自己這次沒有收到獵人卡包公關品。
而熱愛動漫的蔡阿嘎，上次就曾有曬過麥當勞聯名七龍珠的整套盲卡包，但這次卻好幾天在社群上都沒有動靜，直到今（22）日晚上，蔡阿嘎才曬出後製哭哭臉的照片，並表示：「還想說上次七龍珠有收到，為什麼這次獵人沒我的份？結果是寄到舊公關窗口的AB地址了？今天才收到」。
不少粉絲看完後直接笑翻，「這個AB梗真的接不完」、「哈是在幹，AB地址哈哈哈」、「AB惡夢竟然還沒結束」、「事情鬧這麼大怎麽還寄錯」。
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麥當勞聯名日本動漫神作《HUNTER×HUNTER獵人》，將在10月23日至11月12日（或售完為止），推出角色卡盲包，一共有經典角色24款＋1隱藏版共25張卡片，只要民眾前往麥當勞門市或用得來速購買任何食物（不含醬包及其他非單獨銷售產品），加價89元即可買到「《獵人》角色盲卡包」。
而在活動開始之前，就已經有大大小小的網紅在IG、Threads上進行開箱，不過開始有部分超有名的網紅如：Joeman九妹、孫生、酷炫等，都表示自己這次沒有收到獵人卡包公關品。
而熱愛動漫的蔡阿嘎，上次就曾有曬過麥當勞聯名七龍珠的整套盲卡包，但這次卻好幾天在社群上都沒有動靜，直到今（22）日晚上，蔡阿嘎才曬出後製哭哭臉的照片，並表示：「還想說上次七龍珠有收到，為什麼這次獵人沒我的份？結果是寄到舊公關窗口的AB地址了？今天才收到」。
不少粉絲看完後直接笑翻，「這個AB梗真的接不完」、「哈是在幹，AB地址哈哈哈」、「AB惡夢竟然還沒結束」、「事情鬧這麼大怎麽還寄錯」。