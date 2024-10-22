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▲美妝網紅許悅因在開箱麥當勞寄送的《獵人》公關品時，爆出失言，而被網友炎上。（圖／IG yueh_0720）

▲酷炫拍片點出許悅爆出公關危機的原因。（圖／酷炫老師 YouTube）

麥當勞日前熱血聯名日本人氣動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER），更祭出加價購活動，只要銅板價就能獲得角色盲卡包、BOOK牌、限定包裝等系列好禮，後續也進行了一波網紅行銷，將300份公關品郵寄給各大網紅，沒想到網紅許悅竟在開箱影片中失言，引起公憤，後續許悅還發文回擊網友，導致自己被推上風口浪尖，雖然最後再度發聲致歉，卻仍被炎上，對此YouTuber酷炫在頻道中分析原因，曝光許悅爆出公關危機的3點致命關鍵，指出她給人的「嘲弄感」過重、過於自負，更對於別人的喜好不給尊重。回顧許悅這次的爭議，她在昨（21）日拍攝了麥當勞寄送的日本動漫《獵人》公關品開箱影片，在片中講出「抱歉我真的沒在看動漫」的言論，更在看見該動漫的主角「小傑」後，大聲表示：「誰是小傑？」後續更笑稱這名「小傑」長得很像卡通人物「原子小金剛」事後慘被網友罵翻，認為她看不起《獵人》的粉絲，更對麥當勞非常不尊重。沒想到許悅回擊網友：「我知道大家都很喜歡，但講話不用那麼難聽啦！」更表示麥當勞寄給她公關品非常划算，因為網紅們可以幫業者免費宣傳，最後更表示自己完全不想要這份公關品。許悅因為發言不當，引起軒然大波，而她也在沉默了數小時後對外致歉：「對不起，在沒有做功課的狀況下，做了不妥當的發言與回覆，刪除留言跟文章的舉止也很不成熟，雖然沒看過獵人，也不應貶低或嘲諷別人的喜好，甚至覺得收到公關品理所當然。」不過該則貼文下方卻依舊滿是網友的怒火，可見許悅滅火的舉動似乎不被大眾所接受。對此酷炫拍了影片，分析許悅被推進網路刑場的主因：「回顧一下，他出事的那一篇文章，『我知道大家都很喜歡啦，但講話不用，那麼難聽』，其實光這第一句話，你就可以感受到，其實很在意，但是她用1個不在意的語句再講。」更點出許悅不該站在麥當勞的立場去發表意見：「麥當勞覺得我很划算啊，試問你，今天是老闆，你的員工，跟你說你錢請到我，你賺到，你知道嗎？那這樣到底是我需要你，還是你需要我，她就把自己拉到，跟麥當勞平行的ㄧ個狀態。」後續酷炫更指出，許悅最後竟然還表示是因為男友喜歡才留下，讓網友感到非常不舒服：「所以在她心中這個東西，完全都不重要的，那它是勉為其難的留下。」酷炫也點出她道歉後仍遭炎上的關鍵：「她給人家的嘲弄感太重了，因為前面貼文給人的感覺太囂張了，突然頭低的很低，會讓人家覺得前後落差太大。」並語重心長表示：「她在道歉的文字上寫說，做了不妥當的發言跟回覆，那她同樣就也得接受別人不妥的發言跟回覆，越紅的人越要學會低調，才能活得久。」