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▲〈貝貝我不會再耍廢了〉被電影選中，讓佳辰覺得很開心。（圖／索尼音樂提供）

超人氣男團Ozone成員林佳辰除了喜歡唱跳，也非常熱愛創作，抱著吉他寫歌是他工作之餘最愛的事情之一，今年的台北小巨蛋演唱會上，他首次公開演唱全新龐克搖滾創作〈貝貝我不會再耍廢了〉，讓粉絲一聽就愛上「搖滾佳辰」。事實上，〈貝貝我不會再耍廢了〉是佳辰為電影《乒乓男孩》寫下的追夢者熱血宣言，為了練習嘶吼唱腔，他還把自己關在房間大吼大叫，另外因為寫歌當時還要同步準備台北小巨蛋，也讓他壓力很大。不過佳辰表示，因為有Ozone其他成員撐在背後，他才能繼續做下去，對其他成員充滿感謝。由徐若瑄、鄭人碩、施名帥和童星彭裕愷、李星緯主演的電影《乒乓男孩》，描述兩位男孩之間的兄弟情義、共同攜手奮鬥的故事，劇組希望能有一首青春熱血搖滾的插曲。由於佳辰創作了許多青春搖滾風格的作品，於是公司請他提交所有demo讓大家挑選，從中精挑三首歌給劇組，最後劇組相中〈貝貝我不會再耍廢了〉成為電影的熱血擔當，林佳辰非常開心自己的歌曲被選中，知道的當下直說：「我的歌能被公司以外的人肯定，真的是太好了！」這首歌對於林佳辰來說別具意義，他回憶起自己與Ozone團員們一路成長至今的歷程，雖然來自不同的背景，一路吵吵鬧鬧、磨合，一直到現在成為相互依靠的夥伴，她也說：「寫歌時正是Ozone同時在準備小巨蛋演唱會，覺得壓力很大，很多次會忍不住懷疑自己到底能不能辦到？但只要想到有Ozone的大家在身邊，自己就能帶著一份莫名的信心繼續努力。」所以這首歌就是他想著「我想對我的夥伴們說什麼」來創作的，他最想跟其他5位成員說：「感謝每次有你們在背後撐著。」為了體現歌曲中年輕人情感滿溢無處發洩，只好寄托在音樂裡瘋狂輸出的心情，林佳辰大膽嘗試撕吼唱腔，為此他每天都關在房間裡大吼大叫，透過這樣狂放的訓練過程試著找尋最適當的詮釋、唱的更像自己的方法。他在音樂上不斷挑戰自我的精神，讓製作人JerryC大力讚賞，表示林佳辰是一個非常努力且很容易沉浸在音樂世界裡的音樂人，這段時間演唱和創作實力大躍進，這首歌詮釋得游刃有餘。