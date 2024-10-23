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▲經發局呼籲店家都能明確標示價格，避免發生消費爭議事件，市府將持續關注並觀察市場狀況，以保障消費者權益。（圖／南市府提供）

針對日前有消費者反應至臺南市海安商圈燒烤店消費，PO文表示售價不合理。對此，南市府經發局22日會同消保官及衛生局前往該店實地查訪後表示，以居酒屋來說，除了食材成本，還要負擔店租、水電人事等費用，價格相對於路邊攤燒烤有落差，呼籲店家都能明確標示價格，避免發生消費爭議事件，市府將持續關注並觀察市場狀況，以保障消費者權益。有民眾到台南市海安商圈消費，期間沒注意標價，點了4串肉串，結帳時才知道，這4串肉要價420元，原Po質疑售價不合理，引發民眾看法不一之討論。對此，經發局也認為，以居酒屋來說肉串的大小、品質、重量也是價格不一的因素並做出上述表示。經發局發現牛肉類2串180-280元，豬肉類2串120-150元，雞肉類2串120-140元，店家內外皆有明確標示價格，且於臉書亦有放置價目表，店家表示已經營10幾年從未發生因價格產生的消費爭議。食品衛生方面，衛生局已請店家補充接觸食材員工的健康檢查資料備查。