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▲賈靜雯剪完短髮的模樣十分俐落。（圖／IG alyssachia）

▲賈靜雯一邊安撫女兒一邊趕著梳化。（圖／IG alyssachia）

2024金鐘獎頒獎典禮日前順利落幕，而以《此時此刻》入圍戲劇節目女主角獎的賈靜雯，在這次紅毯上的造型讓人耳目一新，一頭俏麗短髮讓她當時瞬間登上關鍵字，她也笑稱是在典禮開始前剪的，而她今（22）日稍早在社群上曬出「爆改新造型」的全過程，更曝光大女兒梧桐妹崩潰的模樣，讓網友笑翻。回顧10月19日的金鐘獎戲劇類頒獎典禮，當時賈靜雯以大開深V的黑色禮服現身，露出東西半球，辣出新高度，被媒體發現她剪了新髮型，她十分大方的回覆：「我剛剛才決定要剪的，就在剛剛！」更坦言有和3個女兒報備了，也開心喊道：「我就是要做我自己！」被問到老公修杰楷是否知情時，她更豁達表示：「他在泰國，也是被我通知。」隨後對著鏡頭說：「喜歡嗎！寶貝們。」而今天稍早，賈靜雯也在社群上曬出剪髮的過程，時間是在金鐘紅毯的4個小時前，當時她開玩笑恐嚇金髮造型師：「她如果剪不好看，她就完了。」沒想到造型師秒回：「長那麼漂亮，剪什麼都好看。」讓賈靜雯笑到不行，沒想到真的下刀時，女兒梧桐妹當場崩潰，直呼：「啊！真的剪哦！」事後賈靜雯「爆改」好新造型，也持續和女兒們視訊，沒想到女兒們都無法接受，讓賈靜雯只好一邊梳化一邊安撫，更開玩笑「告狀」，表示是金髮造型師剪的，對此賈靜雯也在影片的配文中寫下：「女兒們到現在還在問我為什麼要剪，所有的孩子都希望媽媽是長髮公主。」不過俐落的造型，都讓粉絲頗為滿意，紛紛在留言區稱讚：「超適合！超好看」、「太美了啦」、「原來是真的剪短！我一直以為是假髮」、「這個髮型超美！」