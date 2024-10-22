2.5

我是廣告 請繼續往下閱讀

2.5

2.5

▲東亞即時空品監測資料。（圖／環境部）

環境部今（22）日根據綜合最新氣象、模式及空品監測結果指出，明日東北季風增強，將挾帶境外細懸浮微粒(PM)影響臺灣空氣品質，影響程度視上游中國污染物累積情形及氣象條件而有所變化；雲嘉南沿海地區因風速增強可能出現揚塵現象，全臺及離島地區為普通至橘色提醒等級，請民眾留意空氣品質變化適時做好防護。環境部表示，今日中國山東及上海PM達60~90微克/立方公尺，明(23)日東北季風增強，除了天氣轉涼，東北季風將挾帶中國霾害影響我國空氣品質，預測西半部及離島地區PM達30~50微克/立方公尺，空氣品質為普通至橘色提醒等級。另中央氣象署於23~24日預報臺南以北有強陣風，雲嘉南沿海地區因風速增強可能出現揚塵現象，預計25日白天空氣品質可逐漸改善。環境部已提前通知地方環保局積極啟動應變防制措施，並配合今年度強化應變防制措施試辦計畫，除預警區外，更要求上風處縣市加強對轄內污染源管制。針對大型工廠強化防制設備的操作、加強高污染柴油及老舊車輛路邊攔檢、並加強河川揚塵好發區實施防制措施。空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，請民眾適時注意環境部發布空氣品質預警資訊、「環境即時通」APP或「愛環境資訊網」查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊，病提醒民眾，在空氣品質不佳的時期，建議盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多加利用大眾運輸工具，民眾可於空品監測網查看空品狀況，並可注意防護公告，提前預做防護，政府與民眾共同努力度過空品不良季節。