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▲台灣大賽G3中信兄弟洋投克迪主投6局無失分，徹底封鎖統一「猛獅打線」。（圖／記者朱永強攝）

▲中信兄弟調度果斷，換上呂彥青化解危機，成為比賽勝負關鍵。（圖／記者朱永強攝）

▲中職台灣大賽G3統一獅先發洋投羅昂控球還是有一局不穩的問題。（圖／記者朱永強攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一。。（圖／記者朱永強攝）

▲中信兄弟曾頌恩。（圖／記者朱永強攝）

▲陳俊秀。（圖／記者朱永強攝）

台灣大賽第3戰，雙方派出洋投先發，例行賽控球能力在聯盟頂尖的統一獅先發投手羅昂，卻在關鍵的台灣大賽控球失準，先發5局投出4次保送；反觀中信兄弟先發投手克迪，精準進攻右打者內角，投5.1局僅有2保送，兩邊投手的臨場控球狀況，加上中繼投手的拆彈能力，成為勝敗分水嶺，也讓中信兄弟10：0擊敗統一獅，拿下關鍵第2勝。中信兄弟先發洋投克迪，過去常有體力問題，但距離上次一軍先發，克迪已休息超過2周。雖然在前面台灣大賽第1戰，克迪有在牛棚準備，但最終並未使用到，因此這次在台灣大賽第3戰先發，看得出來體力完全在充滿電狀態，不僅球速、轉速都在高檔，就連控球狀態也很理想。在例行賽時，克迪雖然是左投，但對右打者壓制能力較好。統一獅在此役，還除了外野與三壘的不動4位左打之外，則是把其他內野跟指定打擊裡，能上的右打者排了出來，反而因此讓克迪發揮出威力。面對右打者，克迪以內角速球跟卡特球為主，精準的壓在低角度位置，讓這些統一獅右打群難以出手。反而是左打者，克迪在投球角度上不太習慣。想控制在外角位置，常常投得太偏；當捕手高宇杰想要面對左打者投內角時，克迪又往往投在紅中偏外角位置。像是6局下，面對林佳緯、邱智呈、陳傑憲時，就是外角不夠精準、內角塞不進去，被林佳緯、邱智呈推成反方向安打，陳傑憲選成保送，給了統一獅攻擊機會。克迪前面投得順暢，不過前半段攻下3分的中信兄弟，為了守住領先優勢，在6局下的投手調度很果決。即便克迪只用88球，尚未到達先發投手體力臨界點的百球門檻，休息天數也夠，但中信兄弟還是提前換上勝利組的佈局投手呂彥青，上來面對1出局滿壘的危機。呂彥青雖然是左投，但跟克迪類似，今年對右打的成績較好。而對戰的打者陳鏞基，今年雖然對戰左、右投打擊率都超過3成，但對左投則打的稍微差一點，加上呂彥青在台灣大賽第2戰未出賽，休息了2天，沒有體力考量，讓他跨局中繼是可負擔的任務，因此提前上陣。面對陳鏞基，呂彥青一開始試圖攻低角度，希望讓陳鏞基打成內野滾地球好策動雙殺。不過陳鏞基也是老經驗打者，打高不打低，成功選到3個壞球，也迫使呂彥青只能投進好球帶對決。3壞球後的第1個直球，陳鏞基刻意等了1顆；而3壞球後的第2個直球，則壓在好的位置，變成2好3壞滿球數。不想保送的連續第3個直球，投在外角邊緣位置，陳鏞基勉強推打在二壘方向，二壘手岳東華試圖策動雙殺，反手拋球速度夠快，順利完成雙殺，呂彥青精彩的連3顆直球化解危機。統一獅先發洋投羅昂，今年常有1局爆狀態。這場比賽，他的速球狀態不錯，面對右打搭配卡特球，對戰左打則搭配指叉球，前2局讓中信兄弟打者6上6下。不過第3局，羅昂「1局症」開始出現。江坤宇二壘安打後，對岳東華投得太謹慎形成保送，高宇杰的短打，選擇抓三壘是個賭注，最終判決翻盤，形成滿壘危機。面對宋晟睿很快取得2好球後，外角引誘位置始終沒辦法吸引打者出棒，再投出關鍵保送掉分。後續雖然掉了3分，但羅昂回穩算快，接連用指叉球抓掉2名左打，讓比賽還有追分機會。真正讓比賽走遠的是7局上，統一獅牛棚投手調度，跟中信兄弟代打選擇。2出局二壘有人，統一獅換左投辛俊昇想抓左打許基宏，不過辛俊昇本季面對左打者被打擊率高達2成99，跟右打的1成63差距很大。中信兄弟也馬上換代打陳子豪取代狀況不佳的許基宏，陳子豪本季打左投的打擊率2成87，優於對戰右投手。辛俊昇、陳子豪的數據，一來一往之下，統一獅的這個調度成功機率低，中信兄弟的成功機率高，而陳子豪也順利擊出適時安打，帶有1分打點，把比數改寫成4比0，後續再戰王威晨，辛俊昇又投出保送，統一獅只得再換投，最終讓中信兄弟攻下4分大局，讓比賽大勢底定。