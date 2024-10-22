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▲曹佑寧單手把尹馨扛起，結果尹馨的肚子被頂到想吐。（圖／劇匯文創提供）

電影《鬼們之蝴蝶大廈》於今（22）日舉行媒體試片，主要演員尹馨、曹佑寧、莊凱勛、白潤音都有出席活動，曹佑寧在片中飾演蝴蝶大廈的代班管理員小梁，不過他陽光溫柔的外表下，有著不為人知的邪惡面貌，這次是他首次嘗試反派，為此他特別研究了殺人的紀錄片；而尹馨在片中則是多災多難，不僅被曹佑寧單手扛起，頂到肚子有點想吐，演出被莊凱勛家暴的片段時，眼角還撞到桌子，差點傷到眼球而失明。曹佑寧在《鬼們之蝴蝶大廈》中首次演出反派，他透露：「當初為了演出這個角色，特別研究了一些殺人、精神疾病的紀錄片，去揣摩角色的內心。」印象最深刻的部分則是與安心亞對戲的過程，因為他不只要看著安心亞恐怖的鬼妝演出，還要揣摩角色內心的愛恨糾結，這是讓他覺得有難度的地方。而曹佑寧也在片中展現精壯的好身材，單手扛著尹馨上樓，兩人皆對此橋段印象深刻，曹佑寧說，當天其實扛了很多趟，「我很怕尹馨姐不舒服，因為肩膀的位置剛好會抵到她的肚子，所以很擔心她。」尹馨則說，是因為在上戲前有吃東西，所以一開始就想吐了，最後靠著在肚子放緩衝物才能順利拍攝。在片中飾演家暴男的莊凱勛，與尹馨、曹佑寧的激烈扭打戲，也讓人看了怵目驚心。莊凱勛分享，拍攝時雖然做了萬全防護與準備，但為求逼真，導演沒讓演員們套招，其中一段莊凱勛暴打尹馨的橋段，差點就讓尹馨破相失明。莊凱勛說，雖然劇組做了萬全準備，但他當時瘋狂拉著尹馨往前走，因為2人都看不到前後，結果尹馨的眼角撞到桌子，「那傷口離她眼睛不到一公分，再靠近一點就傷到眼球。」不過尹馨幫莊凱勛說話，「凱勛非常紳士，也非常保護我，我知道他不會把我弄受傷。」另外，新生代天才演員白潤音則分享，拍攝時印象最深刻的就是安心亞在他耳邊講話的橋段，「她是瞬間到我耳朵吹氣，現在想起來還是覺得很恐怖。」平時不敢看恐怖片的他，當初會答應接演此片，除了能與白靈、尹馨等實力派演員合作，另一個主要原因則是導演答應他不會讓他演出鬼的角色。白潤音說，雖然現場拍攝時，他明明就看著安心亞從一般的樣子化成鬼妝，但當她在耳邊說出：「你看得見我嗎？」那句話時，還是讓他記憶猶新，想起來就覺得害怕。