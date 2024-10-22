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中信兄弟在台灣大賽G3以10：0大勝統一獅，成功搶下系列賽2比1領先優勢。此戰焦點集中在「巨蛋王」兄弟重砲曾頌恩身上，他在7局上敲出3分全壘打奠定勝基，並且是他在系列賽中第2發全壘打，成為兄弟贏球的關鍵功臣。賽後，曾頌恩坦言：「這感覺像是夢一樣，但卻是很真實的夢。」比賽進入7局上，岳政華敲出二壘安打後，趁著暴投攻佔三壘，接著陳子豪代打貢獻安打送回1分。曾頌恩隨後轟出3分砲，全場響起兄弟戰歌，氣氛達到高潮，兄弟瞬間將領先優勢擴大到7分，徹底壓垮統一獅的反攻氣勢。賽後，曾頌恩分享了擊出全壘打的瞬間：「我以為球會被小黑（邱智呈）接殺，直到聽到外野球迷吶喊才知道是全壘打。」回到本壘後，曾頌恩與王威晨大力相擁，「之前開轟他就會跟我說哥哥抱一下！』我也和教練平野惠一擊掌，但已經收力了，他還是說痛。」曾頌恩在今年例行賽扛出10轟，其中3轟在大巨蛋敲出，加上台灣大賽2轟都是在大巨蛋，連同台灣大賽在內，曾頌恩已經在大巨蛋敲出5發全壘打，是中職巨蛋最多轟的球員，也被球迷封為「巨蛋王」，對此他笑說：「感謝巨蛋，讓我們有贏球的機會。而在比賽過程中，兄弟投手呂彥青6局下成功拆彈，守住滿壘危機，為球隊的勝利奠定了基礎。曾頌恩笑稱，當呂彥青守住危機時，自己像個球迷一樣在外野跳舞喊聲，感謝隊友創造勝利機會。