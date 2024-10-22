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▲隨著減量目標愈趨嚴格，導致碳價持續攀升，加上再生能源發展有其極限下，預計2045年會達到失業高峰的2.8萬人。（圖／取自勞安所報告）

勞動部今（22）日公布針對淨零轉型對勞動市場影響研究報告，指出在台灣2050淨零碳排政策下若無協助政策，2045年失業人數恐達2.8萬人。參與該研究學者指出，有7分之5的職業有機會無縫轉往其他職業，但也有7分之2的「棕色工作」（brown jobs）更須留意如何輔導轉型。據勞動部勞動及職業安全衛生研究所報告，運用模型推估對產業影響，部分高耗能產業，如燃氣業、砂石業、石化業在2050年將影響3成至8成的產業人口，若產業及政府未提出轉銜、協助，恐造成龐大結構性失業。若改用影響人數分析，「衝擊重災區」就轉往電子零組件業、金屬製品業及批發業，明年分別預估會有10708人、5,977及7,266的就業可能受到衝擊；電子零組件業在2050年累計影響人數將高達4.4萬人。據淨零政策對失業人數影響趨勢，隨著減量目標愈趨嚴格，導致碳價持續攀升，加上再生能源發展有其極限下，預計2045年會達到失業高峰的2.8萬人。參與該計畫的台大國發所副教授辛炳隆指出，近年各國推動淨零碳排都會談到「公正轉型」，也就是有部分族群在淨零轉型過程之中會產生較不好影響，這時候政府及產業就必須要提前預防。因此，這份報告最重要的用意是，這也是這份研究最大的預警作用，告訴政府及產業哪些行業、職業會受到影響，從業人口有多少人，以及這些人要怎麼轉換出去，避免未來出現結構性失業。他表示，根據國際勞工組織（ILO）推估，一些高碳排產業，如石油、煤炭開採等，大約會有700萬個職缺會消失，但是有500萬個職缺是有機會換轉往相同國家其他行業相同工作，或是到其他國家從事相同工作，例如石油公司的行政人員、工程技師是有機會轉往其他低碳排公司工作；剩下200萬的「棕色工作」（brown jobs），需要格外注意如何調整。辛炳隆補充，台灣比較幸運地方在於，不像其他國家有龐大原油、煤炭開採產業支撐經濟，但換算下來，那麼將台灣約有7分之5的行業是可在沒有經過任何職業訓練，就可以轉到別行業的相同工作，剩餘7分之2的人可能就須透過職業訓練，來轉換行業。若以2045年有2.8萬人受到淨零碳排失業計算，約有8000人是比較需要擔心是否有機會也可轉換行業。他點評，最好的方法就是不要讓員工離開原本公司，而是要讓員工可以在公司內部轉型到綠色工作，像台電公司就反映針對火力發電廠從業人員，可以分成兩方面處理，像是年紀比較大的資深台電員工就會讓他在原職位到他退休，年輕員工就會協助轉到較有需求的綠電事業部門。但占台灣產業比重較高的中小企業，公司內部或許就較難有相同空間進行轉換，也形成一大隱憂。辛炳隆也坦言，中小企面對來自上游、品牌的減碳壓力，往往關鍵在於怎麼轉換製程所使用的能源，像是把燒煤炭、天然氣鍋爐改為電爐，但卻又往往陷入缺乏資金無從淨零轉型的窘境。倘若，這些產業因為資金不足無法完成轉型，恐怕就會失去訂單，屆時就不會是公司轉型意願、底下員工能否職業訓練轉往其他工作的問題，「而是那麼這些公司就會直接完蛋，直接關掉、全體員工失業。」總結而言，辛炳隆建議，政府必須要注意這些中小企在綠能轉型所產生的資金需求，期盼像是經濟部、金管會及財政部等部會應該建立起「綠色金融」體制。其次，政府也要清楚那些新興產業有出現龐大的「綠領人才」需求，提前讓勞動部布局人力市場，否則會不知道可以轉到哪些領域。