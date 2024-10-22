台灣大賽第4戰明（23）日將移師台南球場，由主隊統一獅迎戰中信兄弟，此戰雙方皆派出本土投手先發，兄弟推出鄭凱文，目標拿下聽牌優勢，統一獅則由郭俊麟掛帥，盼能扳平戰局。

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鄭凱文本季在一軍出賽9場，包括6場先發，取得3勝2敗，防禦率2.89。今年例行賽對統一獅僅後援1場，但生涯對戰統一先發表現亮眼，總計35場先發、72場後援，累計22勝17敗，防禦率3.21。

統一獅郭俊麟首次參加台灣大賽，本季出賽20場，其中14場先發，成績為3勝7敗，對兄弟唯一1場先發，他主投5局失1分。被問及G4先發，郭俊麟表示：「我都會全力以赴幫助球隊，專注每一球、每一打席，盡可能拉長局數，為球隊做出貢獻。」

根據統計，系列賽前3戰1勝1敗後拿下第二勝的球隊，在過去13次總冠軍戰中有8次最終奪冠，依照數據統計來看，中信兄弟封王機率達61.54%。

▲中信兄弟派出投手鄭凱文，生涯對獅隊經驗豐富，期望幫助兄弟搶下聽牌優勢。（圖／記者葉政勳攝）
▲中信兄弟派出投手鄭凱文，生涯對獅隊經驗豐富，期望幫助兄弟搶下聽牌優勢。（圖／記者葉政勳攝）

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