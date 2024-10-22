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▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲亭在喀山出席金磚峰會進行雙邊會晤。（圖／美聯社／達志影像）

中國國家主席習近平今（22）搭乘專機前往俄羅斯喀山（Kazan）出席金磚峰會，並與俄羅斯總統蒲亭會晤。習近平表示很高興造訪當地，強調中俄探索出「相鄰大國正確相處之道」，蒲亭則形容習近平是他「親愛的朋友」，讚揚俄中關係是現代世界兩國合作的典範，「將繼續合作建立公正的世界秩序」。新一屆金磚國家領導人峰會（BRICS Summit 2024）將在10月22日至24日舉行，地點則是選在俄羅斯中部韃靼自治共和國首府喀山舉行，這是金磚國家合作機制去年實現歷史性擴員後的首次峰會，也就是說除了巴西、俄羅斯、印度、中國和南非加入「金磚五國」（BRICS）外，還會迎來今年1月1日成為正式成員的沙烏地阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗、衣索比亞的首腦出席。根據《新華社》、《BBC》、《路透》等外媒報導，中國國家主席習近平乘專機抵達俄羅斯喀山，出席金磚國家領導人第16次會晤，當習近平專機進入俄羅斯領空時，俄羅斯空軍戰機升空護航。這是俄烏戰爭爆發以來，習近平第二次訪問俄羅斯，上次訪問是在去年3月，而金磚峰會也是俄羅斯近年來難得的國際舞台，因此對習近平與蒲亭來說，這次的會晤格外具有意義。報導指出，習近平很高興到訪喀山，並表示中俄關係風雨兼程，砥礪前行，取得一系列開創性的成果，探索出不結盟、不對抗、不針對第三方的相鄰大國正確相處之道。蒲亭則形容習近平是他「親愛的朋友」（dear friend），並稱俄中在國際事務的合作是世界主要穩定因素之一，雙方關係成為現代世界兩國合作的典範，又稱俄羅斯和中國不斷加強在全球安全領域的協調，「我們將繼續合作建立公正的世界秩序」。