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為表彰在農業推廣領域表現卓越的推廣人員與農會，農業部今（22）日舉辦第3屆「金推獎」頒獎典禮，部長陳駿季親自出席並頒發獎項，表達對農業推廣工作的肯定與敬意。與過去兩屆相比，本屆金推獎擴大表揚範圍，涵蓋農會多元化業務，並遴選出全國表現傑出的農會及推廣人員。此外，典禮更表揚優秀的農業教育及推廣工作者，期望透過這些楷模事蹟，激勵更多人投入農業推廣工作，進一步促進社會大眾對農會在臺灣農業發展中的重要角色與貢獻的瞭解。農業部指出，本次頒獎典禮共頒發第3屆金推獎個人獎及單位獎及第30屆「優秀農業教育及推廣人員獎」。其中金推獎部分，總計287家農會角逐競賽，共提交699件申請，經過書面及簡報審查，最終選出8家縣市級農會、61家基層農會及9位農會推廣人員，共頒發104個獎項。另外在「優秀農業教育及推廣人員獎」部分，經過全國各地卓越農業推廣人員與農會積極參與下，評審委員經過兩個月的辛勤評選，最終由來自學術單位、農會及本部試驗研究機構的推廣專業人士及單位脫穎而出。值得一提的是，「優秀農業教育及推廣人員獎」自設立以來已辦理30屆，堪稱農業從業人員的最高榮譽，本屆共有38名候選人競逐此殊榮，最終有5人獲獎。他們各自在推動植物醫師制度、友善有機生產與政策制定、原住民部落農業推廣、家政推廣結合政府政策、及健全農會組織等領域中，展現卓越的專業知識與技術，並為農業產業創造顯著的價值。農業部表示，農業推廣工作是提升農業競爭力的關鍵，本屆金推獎不僅表揚傳統推廣類業務，113年更擴大辦理除將原本推廣業務細分為四健績優、青農績優及家政績優，並增設經濟事業績優、農業人力資源發展貢獻、農民保險暨退休儲金事業績優以及綜合獎，期望透過這些標竿獎項，讓社會大眾更瞭解農會的多元推廣服務。隨著時代變遷與產業發展，農業推廣工作係農業競爭力提升的重要關鍵。未來，農會將繼續以農業推廣工作為核心，透過跨域合作與資源整合，將農業推廣服務延伸至更多族群，為地方經濟發展與農村社會帶來更多的支持與光明前景。