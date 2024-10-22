2024台灣大賽進行中華職棒史上第7次的「獅象爭霸」，G3中信兄弟在大巨蛋客場作戰，但是團隊火力凶猛，加上先發投手克迪以及中繼的呂彥青的出色發揮，終場以10：0完封統一獅，系列賽2：1領先。23日的G4雙方將移師台南主場，兄弟推出鄭凱文先發，統一獅則由郭俊麟掛帥主投。《NOWnews》也為讀者賽事以及轉播方面的資訊。
⚾G4先發投手資訊
鄭凱文本季在一軍出賽9場，包括6場先發，取得3勝2敗，防禦率2.89。今年例行賽對統一獅僅後援1場，但生涯對戰統一先發表現亮眼，總計35場先發、72場後援，累計22勝17敗，防禦率3.21。
統一獅郭俊麟首次參加台灣大賽，本季出賽20場，其中14場先發，成績為3勝7敗，對兄弟唯一1場先發，他主投5局失1分。被問及G4先發，郭俊麟表示：「我都會全力以赴幫助球隊，專注每一球、每一打席，盡可能拉長局數，為球隊做出貢獻。」
⚾▍賽事資訊 ▍
賽制：由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行7戰4勝制。10/19-10/27（主場2-2-3制，10/21(一)、10/24(四)為移動補賽日）
以下為中職轉播資訊：
⚾有線電視
緯來電視網 ：中信兄弟
DAZN ：、樂天桃猿主場
博斯頻道 ：統一獅（全主場）
MOMO ：統一
中華電信 MOD
愛爾達體育家族：中信兄弟
DAZN ：樂天桃猿主場賽事
博斯頻道：統一獅（全主場）
⚾網路直播平台：
LINE TODAY（免費）：味全龍、富邦悍將、統一獅
MyVideo （免費）：富邦悍將、統一獅
CPBLTV
DAZN:中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅、樂天桃猿（六隊都有）
Twitch ：
中信兄弟 https://twitch.tv/brothers_baseball
樂天桃猿 https://twitch.tv/dazntw1
Hami Video ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅
歡樂看Fain TV ：味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅
ELTA.tv ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將
LiTV線上影視 ：統一獅
四季線上4gTV ：統一獅
亞太電信GtTV ：統一獅
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鄭凱文本季在一軍出賽9場，包括6場先發，取得3勝2敗，防禦率2.89。今年例行賽對統一獅僅後援1場，但生涯對戰統一先發表現亮眼，總計35場先發、72場後援，累計22勝17敗，防禦率3.21。
統一獅郭俊麟首次參加台灣大賽，本季出賽20場，其中14場先發，成績為3勝7敗，對兄弟唯一1場先發，他主投5局失1分。被問及G4先發，郭俊麟表示：「我都會全力以赴幫助球隊，專注每一球、每一打席，盡可能拉長局數，為球隊做出貢獻。」
⚾▍賽事資訊 ▍
賽制：由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行7戰4勝制。10/19-10/27（主場2-2-3制，10/21(一)、10/24(四)為移動補賽日）
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