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中信兄弟在中職台灣大賽G3以10：0完封統一獅，取得系列賽2勝1敗領先優勢。其中，呂彥青在6局下1出局滿壘危機時登板，成功拆彈，精彩表現獲得單場MVP殊榮。當呂彥青解決危機時，露出他的招牌笑容，賽後被問到此事，他笑說：「這是我一貫的笑容。」此戰6局下兄弟先發克迪遭遇危機，留下1出局滿壘，由呂彥青接替登板。雖然一開始連投3顆壞球，但最終成功引誘陳鏞基出棒，擊出二壘方向滾地球，順利製造雙殺化解失分危機，並在7局持續壓制猛獅打線。回顧對決陳鏞基的打席，呂彥青表示，「我先試探對方的心態，先投壞球觀察他的反應，但後來都沒投進好球帶，還是有點緊張，今天裁判好球帶感覺比較小，只能攻擊好球帶。」總教練平野惠一也稱讚呂彥青是最值得信任的投手，表示當時局面非常危險，「我們只能派出最信任的投手，心想如果他都沒辦法，那也只能接受結果，呂彥青沒有讓我們失望。」這是呂彥青在台灣大賽首次獲得單場MVP，對於獲得MVP有些意外，他表示：「前年總冠軍守了3場都沒有拿到，這次能拿到MVP，真的要感謝隊友的幫忙。」曾頌恩在7局上轟出3分砲一棒打趴獅隊，也是獲勝的一大關鍵，呂彥青表示，分數拉開對後援投手的壓力減少許多，「雖然還是有壓力，但沒有那麼大，感謝野手努力打下分數。」無論是先發還是後援登板，呂彥青強調，他始終抱持相同的心態，「台灣大賽每一球、每一個打席都很關鍵，投手必須小心謹慎應對打者，內心很振奮。」