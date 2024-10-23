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▲前台北市副市長彭振聲（藍色外套）在法警戒護下進入北檢（圖／記者李政龍攝）







台北地檢署偵辦「京華城案」今天開庭審理在押被告威京總部集團主席沈慶京延長羈押２個月、雖然開庭時間預計在下午3點30分，不過因為沈慶京和辯護人有閱卷需求，因此一早就被囚車載到台北地檢署。上午近10點左右，台北看守所囚車抵達台北地檢署停車場，沈慶京雙眼緊閉、戴口罩、身上掛著尿袋，坐在輪椅上，被法警推進台北地檢署開庭，面對大批媒體喊話，沈慶京沒有任何回應。是否會被延長羈押，就要等下午開庭結果。今天也被提訊的是前台北市副市長彭振聲，他穿上藍色外套，同樣戴口罩，低著頭，在法警戒護下走進台北地檢署。不只沈慶京，台北市議員應曉葳也被檢方聲請延長羈押2月，以及助理吳順民聲請具保停押的聲請書，全都在22號上午已經送交法院，台北地院也隨即排出庭期，訂定23日、24日和25日，連續3天開庭。法院表示，23日下午3點30分就沈慶京部分率先開延押庭，24日上午10點50分再就應曉薇部分開延押庭，吳順民的具保停押庭訂在25日下午2點30分開庭。法界人士分析，京華城弊案重要被告沈慶京、應曉薇若是確定被聲請延押，基於貪汙圖利、行收賄案案情「起訴不可分」原則，目前在押的民眾黨黨主席柯文哲，本月底被檢察官聲請延押的機率大增。