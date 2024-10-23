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▲中職35年台灣大賽前3戰在台北大巨蛋舉行，合計102,625人湧入大巨蛋寫下票房紀錄。（圖／記者葉政勳攝）

中職台灣大賽在台北大巨蛋掀起空前熱潮，過去3場比賽共吸引超過10萬人進場，締造台灣大賽票房紀錄。統一獅22日以主隊身份迎戰中信兄弟，吸引25,029名球迷到場，台灣大賽前3戰合計102,625人湧入大巨蛋。儘管中信兄弟以客隊出戰，但滿場的應援聲，讓總教練平野惠一直呼宛如置身主場。7局上兄弟重砲曾頌恩敲出3分砲後，球迷應援聲響徹全場，平野惠一對此深感震撼，他表示：「當球迷們齊聲呼喊支援時，真的好像我們在自己的主場作戰一樣，這讓我們感受到無比的力量與支持，實在是非常震撼。」平野指出，正是球迷們的熱烈支持，才讓選手在關鍵時刻能夠保持專注並持續得分，「7、8局能夠成功拉開比分，真的要感謝球迷的助威，真的讓人感動。」平野惠一賽後也大讚台灣球迷，認為球迷的支持是職棒成功的關鍵。平野進一步表示，職業棒球不僅是球員的舞台，更是所有球迷共同創造，他希望能透過棒球運動，讓更多人感受到運動的魅力，並期盼棒球能夠吸引更多非棒球迷的關注，「作為職棒的一員，我有責任去影響更多人走進球場，讓更多人感受到運動能凝聚人心。」