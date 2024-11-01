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▲巨石強森（左）與克里斯伊凡在《紅色一號》要拯救聖誕老人。（圖／摘自IMDB）

▲《餘燼》是今年金馬獎大片之一，張震（中）領銜眾家曾獲金馬或金鐘獎的大卡司合演。（圖／本地風光提供）

▲《魔法壞女巫》根據20年來在歐美最轟動、賣座的歌舞名句改編，由辛西亞艾利沃（右）與亞莉安娜格蘭德主演。（圖／摘自IMDb）

▲《女兒的女兒》張艾嘉的精彩演技再度獲得本屆金馬獎 的提名。（圖／東昊提供）

▲《海洋奇緣2》是迪士尼今秋的動畫大片，主角又踏上新的冒險旅程，也有新的插曲。（圖／摘自IMDb）

11月是電影的超級旺季，不但有熱騰騰的金馬獎入圍佳片，好萊塢也端出好幾部巨星巨作，《NOWnews今日新聞》特別介紹以下6部最值得觀眾注意的話題大片：兩大銀幕英雄巨石強森與克里斯伊凡，在《紅色一號》聯手出擊，竟是要拯救被擄走的聖誕老人；觀眾期待超過20年才登場的《神鬼戰士II》，場面一樣氣派，新的卡司組合也一樣極具吸引力。金馬獎最佳導演鍾孟宏的新作《餘燼》，則網羅了最強金獎實力派陣容，也是他個人最富商業娛樂效果的力作；將百老匯超熱賣歌舞大戲搬上銀幕的《魔法壞女巫》，畫面繽紛亮麗，歌曲支支動聽。張艾嘉今年問鼎金馬影后的力作《女兒的女兒》，要和林嘉欣、劉奕兒精彩飆戲；迪士尼的《海洋奇緣2》是8年前轟動全球的動畫大片續集，又有新的冒險過程，是最適合闔家觀賞的新片。主演過不少動作系列名片的巨石強森，和曾是漫威招牌英雄《美國隊長》的克里斯伊凡，在《紅色一號》中分別扮演北極特區維安特勤主管，以及全球最厲害的賞金獵人，兩人的任務是把被擄走的聖誕老人救出來，過程之中不但經歷一連串的冒險，兩人也不時陷入爆笑的情境中。越接近年底，歐美國家的聖誕氣氛就越濃，相關內容影片也會順勢推出，加上兩位難得合作的大牌，充滿噱頭。《紅色一號》11月7日上映。曾經在全球各地叫好叫座、還勇奪奧斯卡最佳影片、男主角等大獎的史詩巨作《神鬼戰士》，超過20年後終於推出續集，由曾以《日麗》入圍奧斯卡影帝、影集《正常人》正面全裸大膽演出迅速崛起的保羅麥斯卡主演，他飾演首集曾出現的公主之子長大成人的階段，這一集中揭露了他和首集由羅素克洛主演的羅馬大將軍竟有緊密的關係，而羅馬又出現新的惡劣皇帝，加上影帝丹佐華盛頓飾演的野心家在蠢蠢欲動，新英雄能否力挽狂瀾？《神鬼戰士II》11月14日上映。曾幾度獲得金馬獎肯定的導演鍾孟宏，今年度推出最新力作《餘燼》，集合張震、莫子儀、許瑋甯、陳以文、劉冠廷、鮑起靜、王柏傑、巫建和、李銘忠等曾獲金獎或是入圍的重量級演技派，由張震扮演的警官追查發生在市場的殺人案開始，竟查到案情背後與白色恐怖的冤案有關，主謀究竟在圖謀什麼？不到最後不知真相。《餘燼》11月15日上映。音樂劇《魔法壞女巫》由著名童書《綠野仙蹤》衍生而出的小說《女巫前傳》所改編，過去20年堪稱是在歐美最賣座、最轟動、聲勢和《獅子王》並駕齊驅的超熱門夯劇，但在台灣由於舞台機關複雜、成本高等種種因素，始終沒有機會在劇場內上映，直到現在，拍成了電影版，全台廣大觀眾終於能親眼見識《魔法壞女巫》為何可以在歐美紅足20年的原因。由於原作超有名，電影版也請到奧斯卡影后楊紫瓊、《侏羅紀公園》傑夫高布倫等資深大牌助陣，樂壇小天后亞莉安娜扮演金髮好女巫，而被視為魔法壞女巫、一身綠皮的主角，由曾經提名奧斯卡影后的黑人女星辛西亞艾利沃扮演。《魔法壞女巫》11月21日上映。堪稱金馬獎史上最會入圍、得獎次數也相當傲人的傳奇影后張艾嘉，今年度的最新電影作品《女兒的女兒》，和同樣也是金馬影后的林嘉欣、去年入圍金馬女配角的劉奕兒飾演母女3人，有讓人讚嘆的動人對手戲，情節中也提到人工生殖等生命議題，可說是又有打動觀眾的力量，又拋出問題讓大家省思，張艾嘉與劉奕兒也分別獲得本屆金馬獎最佳女主角與女配角提名。《女兒的女兒》11月22日上映。迪士尼今年度的秋季動畫大片，就是8年前曾在全球各地賣破6億美元的《海洋奇緣》續集，上集為主角配音的奧莉伊卡拉瓦爾侯與巨石強森雙雙歸隊，再度聲音主演，本集中已經長大的莫娜又要展開一場深入未知水域的冒險，而愛惡作劇卻法力強大的毛伊也再次加入了這趟旅程，有更多新的動聽插曲。《海洋奇緣2》11月28日上映。