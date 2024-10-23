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投資者擔心利率上調的同時，正在消化一系列表現亮眼的企業財報，美股主要指數週二（22日）從盤中低點回升，但收盤漲跌互現。標普500指數和道瓊工業指數略低於平盤線，道瓊工業指數小幅收跌，跌幅為0.02%，標普500指數也呈現下跌趨勢，跌幅為0.05%，是標普500指數自9月6日以來首次連續下跌；而那斯達克指數在當天的交易中表現較好，收漲0.18%。自美國聯準會（Fed）在一個月前降息以來，收益率實際上有所上升。這一走勢部分歸因於經濟數據的改善，但部分原因是市場悲觀地認為聯準會未來不會如此積極地降息。由於人們越來越懷疑聯準會是否會繼續大幅降息，甚至在11月按兵不動，股市走勢謹慎。由於債券市場國債收益率上升的壓力越來越大，本週股市創紀錄的漲勢有所放緩。在前景不確定下，10年期美國國債收益率穩定在4.20%左右，與週一晚些時候持平。美國國債收益率上升可能會讓投資者不願意為股票支付高價，批評人士稱，股票價格已經顯得太貴了。由於對利率長期走高的擔憂持續存在，債券拋售對房地產等利率敏感型類股帶來壓力。交易員還在關注本週即將發布的的一系列最新財報，其中包括特斯拉和可口可樂等公司。華爾街爭論著「科技七巨頭」是否會引領股市下一步走高，市場聚焦特斯拉獲利改善。通用汽車上漲9.81%，報每股53.73美元。該公司今年第三次上調財測，因為樂觀的電動車銷售幫助實現了季度利潤和收入的成長。儘管面向大型車隊買家的銷售有所放緩，但該公司受益於面向美國個人客戶的銷售增長。10月份市場表現火爆，標普500指數創下歷史新高，今年迄今漲幅超過22%。FactSet的數據顯示，迄今為止，標普500指數中約有五分之一的公司已經公佈了業績，其中大多數公司的盈利超出預期。道瓊工業指數略挫6.71點或0.02%，收報42924.89點。標普500指數微跌2.78點或0.05%，收在5851.20點。那斯達克指數上漲33.12點或0.18%，收報18573.13點。費城半導體指數下滑24.51點或0.47%，收在5190.71點。