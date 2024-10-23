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▲YouTuber「dinner lin低能林」（右）與小嘴（左）到超哥的鐵板燒店偷拍，最後遭報警驅趕。（圖／小嘴YouTube）

▲店員（中）發現後出面制止兩人拍攝，兩人尷尬嘴硬。（圖／小嘴YouTube）

▲超哥（右）曾因不滿Toyz（左）嫌棄餐點不好吃，當街揮拳將他頭部打傷。（圖／Toyz直播）

網紅超哥（黃伯超）被封為「全台最有錢的YouTuber」，除了開設連鎖店「超派炸雞」外，近期他又接手一家鐵板燒店，卻爆出趕人爭議。擁有12萬粉絲訂閱的YouTuber「dinner lin低能林」21日到該店用餐被報警趕出來，原來是因為店家早就多次告知不能拍攝，低能林與好友小嘴去用餐卻硬是偷錄影，才被店家驅趕；最後這餐由超哥霸氣買單，低能林、小嘴的行為則被網友罵翻。低能林與小嘴21日到超哥的鐵板燒店用餐，在出發之前他們就打電話詢問店家能否拍攝，但被店家拒絕，兩人竟不滿的說：「我們這麼有禮貌，還提前詢問，結果不行拍」、「反正他們蠻強硬的，就是不讓我拍，但是我就是想拍，我不甘心嘛」，於是決定到店裡佯裝客人用餐，然後偷偷拍攝，結果還是被店家抓包。店員氣憤砲轟兩人：「明明就已經講好不能拍，那你又硬要來，是什麼意思？」認為兩人只是故意來蹭流量，低能林及小嘴還回嘴：「不是啊，別的YouTuber也都有拍啊」、「你們店算比較有特色啦」，雙方僵持不下，最後店家才報警請警察協助趕人，並表示這單餐費超哥指示由他買單，兩人也只能灰溜溜的帶著打包好的餐點離開。後來兩人坐在戶外用餐，還是對於被拒絕一事感到不滿，直言：「我覺得我委屈啊，我明明沒有去說過超哥的壞話」、「我其實不太懂為什麼不給我們拍啦」，但兩人還是對鏡頭向超哥道歉，並感謝超哥請客。影片曝光後網友看了則紛紛留言，「可以比超哥還逆風，真不簡單」、「我給師傅的服務態度一個讚」、「這警察來的速度，比超哥揍toyz完，警察到場的速度還快」、「我不太喜歡超哥，但我這波支持他，人家表明就是不要給你拍了，不管其他YouTuber是不是被允許還是偷偷拍的」。超哥今年1月才因與實況主兼網紅的Toyz爆發肢體衝突被員警關切，當時Toyz到超哥的日式料理店用餐，批評餐廳不好吃，當場惹怒超哥，對其痛毆。事後Toyz送醫頭部傷口被縫至少10針，傷勢不輕，提告超哥恐嚇、傷害、殺人未遂。警方偵訊後案件移送地檢署偵辦，檢方複訊後諭令超哥新臺幣5萬元交保；當時影片曝光，超哥一記揮拳還被網友嘲諷是「超派鐵拳」，此案也讓人印象深刻。