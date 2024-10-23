台日慶典「台中名古屋夜市 x 西川祭」將於26、27兩日在台中火車站前廣場盛大登場！此次以雙舞台方式呈現，除西川淑敏舞踊知家帶來精彩的日本舞踊傳統表演，更跨國邀請名古屋當地表演團隊來台，以日式祭典形式，原汁原味帶來精彩演出及名古屋直送美食。觀旅局長陳美秀邀請遊客一起來「珍奶乾杯」，感受YOSAKOI夜來祭踩舞魅力。
觀旅局長陳美秀表示，日本 YOSAKOI 踩舞活動行之有年，台中市於2019年起與日本名古屋市簽署觀光友好交流城市協定，並與該市擁有26年歷史的「日本真中祭」踩舞活動密切交流。為延長 2024台中國際踩舞嘉年華活動效益，促進兩地國際旅客互訪，並帶動台中市觀光產值，市府攜手融合日本傳統藝術與台灣當代文化的美學品牌—西川淑敏舞踊知家，共同策劃主辦此次慶典，盼結合市府與民間力量，提高台中觀光國際能見度。
觀旅局表示，西川祭集結全台最大型浴衣和服踩街遊行、DISCO夜狂歡日式祭典舞派對，及串聯日本新瀉與台灣在地店推出祭典市集，年年吸引大批遊客朝聖，是台中頗富盛名的多元藝術文化交流盛典；今年市府力邀名古屋表演團隊及美食商家來台參與，讓活動更加多元豐富，精彩可期。
此次日本表演團隊包含台日混血J-POP創作歌手「洸美-hiromi-」、名古屋大須商店街出道的知名偶像團體「OS☆U Profile」、復刻戰國知名武將瘋迷全日的「名古屋おもてなし武将隊」與曾多次榮獲真中祭大賞「笑゛（じょう）」。台灣團隊則由西川淑敏舞踊知家領銜帶來傳統日本舞踊演出，以及台灣中部太鼓第一品牌「鼓創藝術 - 暘太鼓」、篤行國小藝術才能舞蹈班等，帶來連續兩天台日最強聯動演出。
觀旅局指出，活動除打造原汁原味的日式場景呈現慶典氛圍，更規劃了各式各樣的文化特色體驗、DISCO夜狂歡日式祭典舞派對，細膩展現東洋藝術文化之美。民眾可以穿上正統浴衣體驗沉浸式日式風情，在充滿濃濃懷舊的台中火車站愜意踩街、拍下絕美照片！不容錯過的，還有超好玩名古屋有松鳴海絞染手作體驗，可體驗絞染的多變性，還有太鼓動感體驗、日式攤位供拍照打卡，還能和朋友們一起體驗多達20間源自名古屋及台中最具代表性的美食，用美食和祭典氛圍來為初秋增添一抹精彩！
活動首日10月26日將於現場舉行台中與名古屋觀光友好城市五週年慶祝儀式，以最具台中特色的珍珠奶茶乾杯慶祝，現場將由相傳發明全世界第一杯珍珠奶茶的「春水堂」提供免費飲品，邀請市民一同見證兩市友好的美好時刻，數量有限送完為止。詳情請上西川淑敏舞踊知家官網與粉絲專頁(https://www.facebook.com/Odoritomoie/ )，大玩台中-台中觀光旅遊局粉絲專頁(https://www.facebook.com/taichungresort/?locale=zh_TW )查詢。
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觀旅局表示，西川祭集結全台最大型浴衣和服踩街遊行、DISCO夜狂歡日式祭典舞派對，及串聯日本新瀉與台灣在地店推出祭典市集，年年吸引大批遊客朝聖，是台中頗富盛名的多元藝術文化交流盛典；今年市府力邀名古屋表演團隊及美食商家來台參與，讓活動更加多元豐富，精彩可期。
此次日本表演團隊包含台日混血J-POP創作歌手「洸美-hiromi-」、名古屋大須商店街出道的知名偶像團體「OS☆U Profile」、復刻戰國知名武將瘋迷全日的「名古屋おもてなし武将隊」與曾多次榮獲真中祭大賞「笑゛（じょう）」。台灣團隊則由西川淑敏舞踊知家領銜帶來傳統日本舞踊演出，以及台灣中部太鼓第一品牌「鼓創藝術 - 暘太鼓」、篤行國小藝術才能舞蹈班等，帶來連續兩天台日最強聯動演出。
觀旅局指出，活動除打造原汁原味的日式場景呈現慶典氛圍，更規劃了各式各樣的文化特色體驗、DISCO夜狂歡日式祭典舞派對，細膩展現東洋藝術文化之美。民眾可以穿上正統浴衣體驗沉浸式日式風情，在充滿濃濃懷舊的台中火車站愜意踩街、拍下絕美照片！不容錯過的，還有超好玩名古屋有松鳴海絞染手作體驗，可體驗絞染的多變性，還有太鼓動感體驗、日式攤位供拍照打卡，還能和朋友們一起體驗多達20間源自名古屋及台中最具代表性的美食，用美食和祭典氛圍來為初秋增添一抹精彩！
活動首日10月26日將於現場舉行台中與名古屋觀光友好城市五週年慶祝儀式，以最具台中特色的珍珠奶茶乾杯慶祝，現場將由相傳發明全世界第一杯珍珠奶茶的「春水堂」提供免費飲品，邀請市民一同見證兩市友好的美好時刻，數量有限送完為止。詳情請上西川淑敏舞踊知家官網與粉絲專頁(https://www.facebook.com/Odoritomoie/ )，大玩台中-台中觀光旅遊局粉絲專頁(https://www.facebook.com/taichungresort/?locale=zh_TW )查詢。