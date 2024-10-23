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台灣民意基金會22日公布最新民調，對立法院長韓國瑜有好感民眾達到44.5%，較2年前增加20%，相當於增加386萬人，感情溫度55.26度。對此，前立委郭正亮認為，這要感謝總統賴清德，「因為賴清德就是鬥雞，不管什麼就是在做權力鬥爭，韓國瑜的對照都在促進朝野的和諧，所以哪個比較像總統？這就是一個強烈對比」。郭正亮22日在節目《張雅婷辣晚報》表示，韓國瑜好感度極感情溫度飆高，他覺得要感謝賴清德，「因為賴清德就是鬥雞，不管什麼就是在做權力鬥爭，韓國瑜的對照都在促進朝野的和諧，所以哪個比較像總統？這就是一個強烈對比」。郭正亮以國慶晚會當天舉例，「10月5日那天就是最典型的，國慶晚會還要講那種話，國歌也不唱，講完就走，對比韓國瑜現場講的話，那是總體的感覺」。郭正亮直言，台灣現在需要的領導人，是創造和解、包容、團結的，而從政到一定階段應該要展現高度，「賴清德是嘴巴在展現高度，實際行為都違反，如果希望國人團結，怎麼沒去拜訪朱立倫、韓國瑜？希望兩岸和平也要做動作，整天在那邊嘴巴爽，這人家一看就知道沒那意思」。因此郭正亮認為，韓國瑜變得高人氣就是要感謝賴清德。