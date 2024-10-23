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NBA美國職籃2024-25新賽季例行賽，費城76人將在台灣時間明（24）日迎來賽季首場比賽，對手將是同為東區的勁敵密爾瓦基公鹿，比賽將在76人主場舉行。不過稍早的一項消息可能會讓許多76人球迷感到失望，，使得新「費城3巨頭」明日將只會有Tyrese Maxey率隊出戰。Joel Embiid身為全明星等級中鋒，2022-23賽季最終繳出場均33.1分、10.2籃板、4.2助攻的全能數據，並從丹佛金塊的「小丑」Nikola Jokic手中搶下年度MVP。上賽季雖然Embiid繳出更全面的數據，但卻因為左膝半月板傷勢影響，對於頻頻困擾自己的傷勢問題，Joel Embiid也在近期一次訪問中坦言：「」對於這個對策，76人總管Daryl Morey則表示：「我們會聰明地處理這件事，其中一個做法，而76人球團休賽季則從自由市場上，以一份為期4年總價值2.12億美元的合約，成功網羅明星前鋒Paul George，期盼在新賽季能夠有所作為，並在東區突破塞爾提克、尼克等強隊。，但他也確定將與Embiid一同缺席球隊開幕戰。